За это решение проголосовали 56 депутатов, которые находились на заседании 17 февраля. Подобное постановление ранее утверждал исполком горсовета.
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- Обустроят новые и модернизируют стрелковые тиры в школах. Это сделают в течение 2022 – 2023 годов.
- Пройдет обучение учеников 8 – 11 классов обращению с оружием и стрельбе. К этому будут привлекаться военнослужащие ВСУ, ветераны войны, волонтеры, а также инструкторы лицензированных стрелковых клубов.
- Проведут и другие учения школьников – по тактической обороне, предоставлению медицинской помощи, базовым навыкам самообороны и ориентированию на местности.
- А учителя предмета "Защита Украины" будут вынуждены пройти повышение квалификации. Для них проведут отдельные тренинги и обучение. К ним также будут привлечены военнослужащие и другие специалисты.
Создадут штаб теробороны и будут обучать жителей
- Во Львове продолжат обучение обращению с оружием и стрельбе, а также по оказанию домедицинской помощи. Речь прежде всего о работниках исполнительных органов, коммунальных предприятий, учреждений и заведений, а также даже о депутатах ЛГС.
- Такие учения должны пройти работники учреждений профессионального образования, а также организованные коллективы предприятий;
- В 2022 году будет создан коммунальный учебный центр для организации и проведения занятий, тренировок жителей. То есть, штаб Сил территориальной обороны и добровольческих формирований. Там будет казарма, полоса препятствий, спортгородок, блокпост, макет городского здания, участок на 100 метров для пристрелки, стенд для тарелок.
- Город в течение 2022 – 2023 годов будет систематически арендовать стрельбища и тиры.
Предусмотрено обеспечение подразделений теробороны
- Городские власти постановили, что необходимо обеспечить материально-техническими средствами добровольческие формирования, стрелковые клубы и полигоны. В частности, будут закуплены средства связи, индивидуальные средства защиты, снаряжение, а также индивидуальные комплекты медицинской помощи.
- Вскоре должны утвердить единую символику для добровольческих формирований Львовской территориальной общины. Это нужно для идентификации служащих.
Информирование об угрозах и порядке действий в чрезвычайных ситуациях
- Городские власти будут постоянно информировать население о возможных угрозах возникновения чрезвычайной ситуации. Также будет прописан план действий жителей города в таком случае.
- Разработают информационную кампанию по поощрению жителей общины Львова к участию в теробороне. То есть, утвердят агитационную программу. Это же касается и волонтерского движения.
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Заботятся о бесперебойной жизнедеятельности города
- Разработают реестр рисков, которые могут возникнуть у Львовской общины. Также предусмотрены общие меры предотвращения, а также реагирование при наступлении угрозы. Это сделают уже в I-III кварталах этого года.
- Также в течение этого периода будут созданы все условия для обеспечения бесперебойной работы коммунальных предприятий, учреждений и заведений во время чрезвычайной ситуации.
- Это касается и предприятий критической инфраструктуры, которые обеспечивают жизнедеятельность Львова.
- Уже в 2022 году будет создан центр оперативного реагирования в чрезвычайной ситуации (в том числе формирование плана действий, проведение учений и т.д.).
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