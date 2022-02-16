Перед этим там выступили представители экстренных служб и пограничники. Также был руководители бригады местной теробороны, который рассказал на что пойдут эти деньги.

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Уже начали заключать контракты

За такое решение проголосовали 68 депутатов. Руководитель бригады территориальной обороны Валерий Курко сообщил, что руководящий состав бригады сформирован на 70%. Сейчас уже начался второй этап. То есть уже заключают контракты с местными относительно службы в резерве.

Также командир объяснил: бригада финансируется Минобороны. Однако выделенные облсоветом деньги тоже нужны. Так как их могут использовать на нужды обороны области: на обеспечение охраны оружия и боеприпасов, а также покупку средств связи и видеонаблюдения.

Раньше не могли собраться

Ранее сообщалось, что Львовский облсовет должен был собраться на эту сессию 15 февраля. Однако это не удалось, потому что не было общего мнения о потребностях.

Глава учреждения Ирина Грымак заверила, что они готовы принять Программу поддержки подразделений теробороны. Мол, департаменту по вопросам гражданской защиты поручили разработать соответствующую программу еще 1 февраля.

Однако чиновница также отметила, что руководство теробороны и Львовской ОГА имеют разные позиции относительно этого. Именно поэтому 15 февраля состоялось заседание президиума Львовского облсовета.

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