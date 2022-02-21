П'яний водій вилетів на зустрічну: в нищівній ДТП у Дрогобичі постраждали 5 людей

У Дрогобичі 20 лютого зіштовхнулися "ВАЗ" та Peugeot. Внаслідок ДТП 5 людей отримали травми. Серед постраждалих була неповнолітня.

За кермом Peugeot перебував п'яний водій. Правоохоронці його затримали.

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П'яний водій виїхав на зустрічну смугу

Нищівна аварія трапилась приблизно о 23:30 на вулиці Трускавецькій. Правоохоронці попередньо встановили, що 36-річний водій Peugeot вилетів на зустрічну смугу та зіштовхнувся з "ВАЗ 2107". За його кермом перебував 24-річний місцевий житель.

Внаслідок аварії отримали травми водій "ВАЗ та 4 його пасажири – 16-річна дівчина і чоловіки віком 20, 26 і 42 роки. Усі постраждалі – дрогобичани. Їх госпіталізували у Дрогобицьку міську лікарню.

На місці аварії працювали рятувальники. У ДСНС Львівщини розповіли, що водія "ВАЗ" затисло у понівеченій автівці. Його витягнули із салону за допомогою гідравлічних розтискачів. До ліквідації наслідків ДТП залучили 2 одиниці спецтехніки та 9 рятувальників.



П'яний водій Peugeot в'їхав у "ВАЗ" / Фото поліції Львівщини

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Винуватцю ДТП загрожує в'язниця

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують в стані сп'яніння". Якщо провину водія Peugeot доведуть у суді, йому загрожуватиме від 5 до 10 років за ґратами з позбавленням водійського посвідчення на той самий термін.

Невдовзі затриманому повідомлять про підозру та оберуть запобіжний захід. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини нищівної ДТП.



5 людей потрапили у лікарню / Фото поліції Львівщини



Поліція проводить розслідування / Фото ДСНС Львівщини

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