Інцидент трапився 20 лютого. На місці працювали поліцейські, рятувальники та лікарі, однак інформації про постраждалих та причини аварії наразі немає.

До теми Моторошна автотроща з багатьма постраждалими: на Київщині зіткнулись легковик та маршрутка

Автомобіль перекинувся на дах: дивіться відео

Ще один інцидент у столиці

У Києві 18 лютого водій маршрутки №188 їхав з шаленою швидкістю. Він вирішив обігнати транспорт попереду й вилетів на зустрічну смугу. Аварії вдалось уникнути. Небезпечний маневр зафільмував відеореєстратор автомобіля, на якого й мчала маршрутка.

Моторошна ДТП на Київщині

У Боярці 17 лютого за фаркоп автомобіля Kia Sorento зачепився безхатько. Водійка нібито не помітила його. Вона протягнула чоловіка асфальтом майже кілометр.

Постраждалим виявився чоловік приблизно 40 – 45 років. Коли автомобіль зупинився, то він перебував без свідомості. Безхатька у важкому стані госпіталізували до Київської обласної клінічної лікарні.

Текст публікації телеграм-каналу "Київ Оперативний"

На проспекті Степана Бандери, біля станції метро Почайна, сталася серйозна ДТП із перекиданням на дах автомобіля ВАЗ.

Наразі на місці працюють рятувальники ДСНС, правоохоронці та лікарі швидкої. Інформація про потерпілих та причини аварії уточнюється.