Инцидент произошел 20 февраля. На месте работали полицейские, спасатели и врачи, однако информации о пострадавших и причинах аварии пока нет.

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Автомобиль опрокинулся на крышу: смотрите видео

Еще один инцидент в столице

В Киеве 18 февраля водитель маршрутки №188 ехал с бешеной скоростью. Он решил обогнать транспорт впереди и вылетел на встречную полосу. Аварии удалось избежать. Опасный маневр снял видеорегистратор автомобиля, на которого и мчалась маршрутка.

Жуткое ДТП в Киевской области

В Боярке 17 февраля за фаркоп автомобиля Kia Sorento зацепился бездомный. Водитель якобы не заметила его. Она протянула мужчину асфальтом почти километр.

Пострадавшим оказался мужчина примерно 40 – 45 лет. Когда автомобиль остановился, он находился без сознания. Бездомный в тяжелом состоянии госпитализирован в Киевскую областную клиническую больницу.

Текст публикации телеграм-канала "Киев Оперативный"

На проспекте Степана Бандеры, возле станции метро Почайна, произошло серьезное ДТП с опрокидыванием на крышу автомобиля ВАЗ.

Сейчас на месте работают спасатели ГСЧС, правоохранители и врачи скорой. Информация о потерпевших и причинах аварии уточняется.