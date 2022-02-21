За кермом Peugeot перебував п'яний водій. Правоохоронці його затримали.

До теми Догори колесами: біля метро "Почайна" сталась аварія

П'яний водій виїхав на зустрічну смугу

Нищівна аварія трапилась приблизно о 23:30 на вулиці Трускавецькій. Правоохоронці попередньо встановили, що 36-річний водій Peugeot вилетів на зустрічну смугу та зіштовхнувся з "ВАЗ 2107". За його кермом перебував 24-річний місцевий житель.

Внаслідок аварії отримали травми водій "ВАЗ та 4 його пасажири – 16-річна дівчина і чоловіки віком 20, 26 і 42 роки. Усі постраждалі – дрогобичани. Їх госпіталізували у Дрогобицьку міську лікарню.

На місці аварії працювали рятувальники. У ДСНС Львівщини розповіли, що водія "ВАЗ" затисло у понівеченій автівці. Його витягнули із салону за допомогою гідравлічних розтискачів. До ліквідації наслідків ДТП залучили 2 одиниці спецтехніки та 9 рятувальників.

П'яний водій вилетів на зустрічну: в нищівній ДТП у Дрогобичі постраждали 5 людей
П'яний водій Peugeot в'їхав у "ВАЗ" / Фото поліції Львівщини

Зауважте Вилетів на зустрічну смугу: у Києві маршрутка ледь не спричинила ДТП

Винуватцю ДТП загрожує в'язниця

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують в стані сп'яніння". Якщо провину водія Peugeot доведуть у суді, йому загрожуватиме від 5 до 10 років за ґратами з позбавленням водійського посвідчення на той самий термін.

Невдовзі затриманому повідомлять про підозру та оберуть запобіжний захід. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини нищівної ДТП.

П'яний водій вилетів на зустрічну: в нищівній ДТП у Дрогобичі постраждали 5 людей
5 людей потрапили у лікарню / Фото поліції Львівщини

П'яний водій вилетів на зустрічну: в нищівній ДТП у Дрогобичі постраждали 5 людей
Поліція проводить розслідування / Фото ДСНС Львівщини

Взимку дороги стають небезпечнішими: дивіться сюжет 24 каналу