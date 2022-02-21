За рулем Peugeot находился пьяный водитель. Правоохранители его задержали.

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Пьяный водитель выехал на встречную полосу

Сокрушительная авария произошла примерно в 23:30 на улице Трускавецкой. Правоохранители предварительно установили, что 36-летний водитель Peugeot вылетел на встречную полосу и столкнулся с "ВАЗ 2107". За его рулем находился 24-летний местный житель.

В результате аварии получили травмы водитель "ВАЗ" и 4 его пассажира – 16-летняя девушка и мужчины в возрасте 20, 26 и 42 года. Все пострадавшие – жители Дрогобыча. Их госпитализировали в Дрогобычскую городскую больницу.

На месте аварии работали спасатели. В ГСЧС Львовщины рассказали, что водителя "ВАЗ" зажало в изуродованном автомобиле. Его вытащили из салона с помощью гидравлических разжимов. К ликвидации последствий ДТП были привлечены 2 единицы спецтехники и 9 спасателей.

Пьяный водитель Peugeot въехал в "ВАЗ" / Фото полиции Львовской области

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Виновнику ДТП грозит тюрьма

Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими в состоянии опьянения". Если вину водителя Peugeot докажут в суде, ему грозит от 5 до 10 лет за решеткой с лишением водительского удостоверения на тот же срок.

Вскоре задержанному сообщат о подозрении и изберут меру пресечения. В настоящее время правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства сокрушительного ДТП.

5 человек попали в больницу / Фото полиции Львовской области

Полиция проводит расследование / Фото ГСЧС Львовщины

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