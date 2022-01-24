Раптово помер відомий львівський фотограф Юрій Бегляров

У Львові 22 січня помер ветеран українського війська, фотограф Спілки офіцерів України Юрій Бегляров. Його не стало на 73 році життя.

Юрій Бегляров був верстальником та дизайнером. Окрім цього, він створював відеофільми.

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Помер фотограф Юрій Бегляров

Львовознавець, історик-екскурсовод Ілько Лемко розповів, що приблизно о 4:00 в День Соборності України, 22 січня, помер відомий фотограф Юрій Бегляров. Чоловіка не стало на 73 році життя.

Людина неймовірної доброти, розуму й українського патріотизму. Ветеран українського війська, фотограф, верстальник, дизайнер, автор відеофільмів. Юра приїхав до Львова з Ужгорода, але став таким львів'янином, що й серед корінних львів'ян годі відшукати,

– зауважив чоловік.

Юрій Бегляров був автором відеокліпу гурту "Супер Вуйки" про українську соборність "Твоя Україна".

"Людина надзвичайно близька до Святого Саду, Супер Вуйків і Вірменки, наш вірний і чуйний товариш. Направду таких чудових людей в нашому сучасному світі дуже й дуже мало. Спочивай з Богом, Юрчику, а твої чудові світлини, відео і книжки залишаться для нас і наших нащадків", – підсумував Лемко.

Причина смерті фотографа – невідома. Також поки не повідомили дату прощання та чину похорону.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та друзям померлого. Світла пам'ять!



Помер Юрій Бегляров / Фото Юрія Беглярова

Текст допису Ілька Лемка:

Сьогодні о 4 годині ранку в День Соборності України на 73 році життя відійшов у вічність автор відео кліпу Супер Вуйків про українську соборність "Твоя Україна" Юрій Бегляров.

Людина неймовірної доброти, розуму і українського патріотизму. Ветеран українського війська, фотограф, верстальник, дизайнер, автор відео фільмів. Юра приїхав до Львова з Ужгорода, але став таким львів'янином, що й серед корінних львів'ян годі відшукати.

Людина надзвичайно близька до Святого Саду, Супер Вуйків і Вірменки, наш вірний і чуйний товариш. Направду таких чудових людей в нашому сучасному світі дуже й дуже мало. Спочивай з Богом, Юрчику, а твої чудові світлини, відео і книжки залишаться для нас і наших нащадків.