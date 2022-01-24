Юрій Бегляров був верстальником та дизайнером. Окрім цього, він створював відеофільми.

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Помер фотограф Юрій Бегляров

Львовознавець, історик-екскурсовод Ілько Лемко розповів, що приблизно о 4:00 в День Соборності України, 22 січня, помер відомий фотограф Юрій Бегляров. Чоловіка не стало на 73 році життя.

Людина неймовірної доброти, розуму й українського патріотизму. Ветеран українського війська, фотограф, верстальник, дизайнер, автор відеофільмів. Юра приїхав до Львова з Ужгорода, але став таким львів'янином, що й серед корінних львів'ян годі відшукати,

– зауважив чоловік.

Юрій Бегляров був автором відеокліпу гурту "Супер Вуйки" про українську соборність "Твоя Україна".

"Людина надзвичайно близька до Святого Саду, Супер Вуйків і Вірменки, наш вірний і чуйний товариш. Направду таких чудових людей в нашому сучасному світі дуже й дуже мало. Спочивай з Богом, Юрчику, а твої чудові світлини, відео і книжки залишаться для нас і наших нащадків", – підсумував Лемко.

Причина смерті фотографа – невідома. Також поки не повідомили дату прощання та чину похорону.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та друзям померлого. Світла пам'ять!



Помер Юрій Бегляров / Фото Юрія Беглярова

Текст допису Ілька Лемка:

Сьогодні о 4 годині ранку в День Соборності України на 73 році життя відійшов у вічність автор відео кліпу Супер Вуйків про українську соборність "Твоя Україна" Юрій Бегляров.

Людина неймовірної доброти, розуму і українського патріотизму. Ветеран українського війська, фотограф, верстальник, дизайнер, автор відео фільмів. Юра приїхав до Львова з Ужгорода, але став таким львів'янином, що й серед корінних львів'ян годі відшукати.

Людина надзвичайно близька до Святого Саду, Супер Вуйків і Вірменки, наш вірний і чуйний товариш. Направду таких чудових людей в нашому сучасному світі дуже й дуже мало. Спочивай з Богом, Юрчику, а твої чудові світлини, відео і книжки залишаться для нас і наших нащадків.