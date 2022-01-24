Юрий Бегляров был верстальщиком и дизайнером. Кроме того, он создавал видеофильмы.

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Умер фотограф Юрий Бегляров

Львововед, историк-экскурсовод Илько Лемко рассказал, что около 4:00 в День Соборности Украины, 22 января, умер известный фотограф Юрий Бегляров. Мужчины не стало на 73 году жизни.

Человек невероятной доброты, ума и украинского патриотизма. Ветеран украинского войска, фотограф, верстальщик, дизайнер, автор видеофильмов. Юра приехал во Львов из Ужгорода, но стал таким львовянином, что и среди коренных львовян не найти,

– заметил мужчина.

Юрий Бегляров был автором видеоклипа группы "Супер Вуйки" об украинской соборности "Твоя Украина".

"Человек чрезвычайно близок к Святому Саду, Супер Вуйкам и Армянке, наш верный и отзывчивый товарищ. На самом деле таких замечательных людей в нашем современном мире очень и очень мало. Почивай с Богом, Юрчик, а твои замечательные фото, видео и книги останутся для нас и наших потомков", – подытожил Лемко.

Причина смерти фотографа неизвестна. Также пока не сообщили дату прощания и чин похорон.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и друзьям умершего. Светлая память!

Умер Юрий Бегляров / Фото Юрия Беглярова

Текст сообщения Илька Лемко:

Сегодня в 4 часа утра в День Соборности Украины на 73 году жизни ушел в вечность автор видео клипа Супер Вуйков об украинской соборности "Твоя Украина" Юрий Бегляров.

Человек невероятной доброты, ума и украинского патриотизма. Ветеран украинского войска, фотограф, верстальщик, дизайнер, автор видео фильмов. Юра приехал во Львов из Ужгорода, но стал таким львовянином, что и среди коренных львовян не найти.

Человек чрезвычайно близок к Святому Саду, Супер Вуйкам и Армянке, наш верный и отзывчивый товарищ. На самом деле таких замечательных людей в нашем современном мире очень мало. Покои с Богом, Юрчик, а твои замечательные фотографии, видео и книги останутся для нас и наших потомков.