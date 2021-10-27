Раптово померла ведуча Львівського телебачення Леся Пержило

Відійшла у вічність відома львівська дикторка, ведуча та журналістка телебачення Леся Пержило. За даними ЗМІ, причиною її смерті став інстульт.

Лесі Пержило було 52 роки. Про смерть ведучої повідомив директор Львівського державного палацу естетичного виховання учнівської молоді, колишній співробітник ЛОДТРК Олег Климович 26 жовтня.

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Пережила інсульт

Колеги та знайомі згадують Лесю, як чудову людину і прекрасного фахівця. Їм важко повірити у смерть телеведучої. Зокрема, на сумну подію відреагувала журналістка Тетяна Козирєва. Вона пригадала кілька епізодів разом.

Багато хто пам'ятає її як дикторку ЛТБ, а для мене вона назавжди залишиться адміністратором дирекції інформаційного мовлення. Багато чого, Лесю, пережили разом. Ділилися кавою, канапками, життям і пережитим. Дякую, що ти була. Царствіє Небесне. Нам усім класно було разом. Ми були, і ми творили. А ще – ми любили. Спочивай з Богом,

– пише журналістка.

Як повідомляє ZAXID.NET, причиною смерть Лесі Пержило був інсульт. Про це розповіли колеги телеведучої. Коли та де поховають львівську ведучу поки що не повідомили.