Лесі Пержило було 52 роки. Про смерть ведучої повідомив директор Львівського державного палацу естетичного виховання учнівської молоді, колишній співробітник ЛОДТРК Олег Климович 26 жовтня.

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Пережила інсульт

Колеги та знайомі згадують Лесю, як чудову людину і прекрасного фахівця. Їм важко повірити у смерть телеведучої. Зокрема, на сумну подію відреагувала журналістка Тетяна Козирєва. Вона пригадала кілька епізодів разом.

Багато хто пам'ятає її як дикторку ЛТБ, а для мене вона назавжди залишиться адміністратором дирекції інформаційного мовлення. Багато чого, Лесю, пережили разом. Ділилися кавою, канапками, життям і пережитим. Дякую, що ти була. Царствіє Небесне. Нам усім класно було разом. Ми були, і ми творили. А ще – ми любили. Спочивай з Богом,

– пише журналістка.

Як повідомляє ZAXID.NET, причиною смерть Лесі Пержимло був інсульт. Про це розповіли колеги телеведучої. Коли та де поховають львівську ведучу поки що не повідомили.