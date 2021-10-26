Громада Львова висловлює співчуття рідним та близьким Мирослава Отковича. Про смерть митця стало відомо 26 жовтня.
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Помер відомий художник-аквареліст
Про причину смерті Мирослава Отковича не повідомляють. Проте в міськраді кажуть, що це – велика втрата для України.
Нам пощастило бути сучасниками такої талановитої та справді великої людини, як пан Мирослав. Сумуємо всім містом – це велика втрата, – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.
Що відомо про Мирослава Отковича
Художник-аквареліст, сценограф, реставратор, член Національної спілки художників України з 1980 року, заслужений діяч мистецтв України (2001), народний художник України (2009).
Ініціатор організації професійної реставраційної освіти у Львові (Львівський коледж декоративного та ужиткового мистецтва імені І. Труша та Львівська національна академія мистецтв).
Автор проєкту "Реставрація іконостаса з церкви Воздвиження Чесного Хреста монастиря Скит Манявський", авторства Йова Кондзелевича (Богородчанський іконостас) – пам'ятки мистецтва національного значення.
Померла заслужена артистка Марія Гонта
- На 84 році життя померла Марія Гонта – актриса театру та заслужена артистка України.
- У театрі, де працювала актриса, наголосили, що режисери часто доручали головні ролі та ставили на неї вистави.
- Причиною смерті стало ускладнення від коронавірусу, з яким артистка боролася протягом останніх тижнів.