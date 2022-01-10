Рекорд на сопілках: на Львівщині готують наймасовіше виконання колядки

У селі Стрілки Самбірського району 16 січня планують масово виконати колядку "Нова радість стала". Зроблять це сопілкарі.

Стрілківська територіальна громада запрошує музикантів, які зможуть зіграти колядку "Нова радість стала" у тональності ре-мінор.

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Реєструватимуть рекорд представники національного проєкту "Книга рекордів України". Виконання колядки присвячують пам'яті вчителя музики Миколи Пукія.

На Івано-Франківщині встановили рекорд з виконання колядки

Микола Пукій був вчителем музики у Горловецькій середній школі. Він створив у навчальному закладі ансамблю сопілкарів.

У селі Підгір'я 9 січня 2022 року майже 4,5 тисячі людей одночасно заспівали колядку "Нова радість стала". Це зафіксували представники Книги рекордів України.

Раніше рекорд належав Дрогобичу Львівської області. Колядку 2017 року одночасно виконали 828 людей.

Рекорд України з виконання колядки на Прикарпатті: дивіться відео