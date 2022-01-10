Майже 4,5 тисячі людей там одночасно заспівали колядку. І у такий спосіб перевершили попереднє досягнення Дрогобича Львівської області 2017 року.

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Маємо новий рекорд України з одночасного виконання колядки

Пісню "Нова радість стала" виконали 4 тисячі та 471 людина. Це сталося у селі Підгір'я Івано-Франківської області 9 січня.

  • Захід відвідали представники Книги рекордів України, тож вони успішно це досягнення зафіксували офіційно (учасників рахували за спеціальними формулярами).
  • Як розповіла представниця Книги рекордів України Тетяна Розвадовська, раніше рекорд належав Дрогобичу Львівської області. Там у 2017 році колядку одночасно співали 828 людей.

Нове досягнення перевершило цей показник у понад 5 разів.

Карпати
4,5 тисячі людей у Підгір'ї виконали пісню "Нова радість стала" / Фото "Суспільне Карпати"

Співорганізаторка заходу Олена Ананєвич додала, що колядку "Нова радість стала" обрали не випадково.

Це одна з найдревніших колядок. Вона дуже близька, її всі знають – від маленького до дорослого. Тому ми вирішили, що буде саме вона,
– розповіла вона.

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