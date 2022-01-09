Бій "лава на лаву" – традиційна бойова забава воїнів Запорозької Січі, у якій вони вчилися тримати нерозривний стрій під час середньовічного піхотного бою. Взимку це ще допомагало розім'яти м'язи і підняти бойовий дух.

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"Ми починаємо завжди ці свята літургією у церкві. Потім збираємося, щоб відсвяткувати. І в стародавні часи запорозьке козацтво організовувало такі бої "лава на лаву". Потім йшло далі святкувати", – розповів отаман війська "Запорозька Січ" Костянтин Рижов.

Дитячі козацькі школи

З відновленням незалежності в Україні відкрили дитячі школи козацьких бойових мистецтв, які нині об'єднані у всеукраїнську федерацію "Спас". Боям "лава на лаву" навчають козачат змалку – крім дорослих, на Хортиці пройшли і дитячі змагання.

У школах "Спас" займається й чимало дівчат – їх не було на Січі, але час минає і звичаї міняються.

Дитячі вертепи

Під час святкування пройшов і фестиваль дитячих вертепів. На Запоріжжі ці дійства "за совєтів" були повністю викорінені.



Фестиваль дитячих вертепів / Скриншот з відео

Козаки-спасівці відряджали експедицію на Західну Україну, аби опанувати традиції вертепів. Тепер запорізькі діти знають, що там роблять чорт, коза та інші герої.

Глядачі, особливо старшого віку, радіють відродженню історичних традицій святкування Різдва.

Те, що тоді заборонялося, повним цвітом розквітло. Сам народ – доброзичливий, хороший, вітають один одного і все нормально,

– сказав гість свята Володимир Коломієць.

За традицією, останній збір в бою "лава на лаву" – це братання козаків. Обіймаючись, вони підкреслюють, що є браттями, а не ворогами. У боях із реальним ворогом на Сході відзначилося вже чимало випускників козацьких шкіл та осередків.