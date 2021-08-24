Кураторка культурних проєктів Вероніка Селега повідомила, що локацією для зйомок обрали легендарний острів Хортиця. Адже саме це місце української сили ідеально підходить для виконання козацького гімну.

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За основу ми взяли Гімн України, з версією якого знайомі не всі. У Вікіпедії за запитом "Ще не вмерла України" ви побачите незвичний варіант гімну у виконанні ансамблю аутентичного українського співу "Божичі", там є і слова, і аудіозапис. Часто його називають козацькою версією,

– зазначила вона.

"У цьому гімні саме мелодія створює особливий настрій під час прослуховування. Дуже енергійна та життєдайна. Чим більше ми будемо генерувати український контент, тим більше ми підсилюватимемо українську культуру і тим сильнішими ми будемо", – продовжила Вероніка Селега.

Хортиця – справжнє місце сили

Головна хормейстерка театру імені Івана Франка Сусанна Карпенко розповіла, що фільмування кліпу на Хортиці тривало просто неба лише один день.

На її думку, це ще одне підтвердження, що великий острів посередині Дніпра є справжнім місцем сили.

"Я вперше потрапила на острів Хортиця. Містичне місце, абсолютне місце сили! Все склалося так, як не буває. Там точно щось є. Я це бачила особисто і бачила по акторах. Вони набралися натхнення, енергії, сили і ходили щасливими", – зауважила театральна музична режисерка.

Ми одразу помітили, що мелодія дуже цікава та незвична. Починаєш співати і відчуваєш потужний стовп енергії. В цій пісні закладено більше ніж ми чуємо,

– додала Сусанна Карпенко

Зверніть увагу! Автори сподіваються, що українці позитивно відгукнуться щодо цього подарунка на День Незалежності та закликають користуватися унікальним музичним доробком без обмежень.

На Хортиці виконали козацьку версію українського гімну: дивіться відео