У ролику команда 24 каналу продекламували уривок вірша Володимира Сосюри "Любіть Україну". Як відомо, у 1953 році саме через цей твір письменника назвали "буржуазним націоналістом". Сам вірш радянська влада відредагувала.

До теми "30 років свободи": у центрі Праги відкрили виставку, присвячену незалежності України

Водночас відео наповнене красивими кадрами з різних куточків України команди проєкту Ukraїner. У ролику можна побачити, зокрема озеро Синевир, українські Карпати та Київ з висоти пташиного польоту.

До привітання із 30-річчям Незалежності України долучились ведучі 24 каналу: Катерина Соляр, Олексій Печій, Тетяна Кругова, Єгор Скоріна, Адріана Кучер, Артем Овдієнко та Кароліна Король.

Дивіться відеопривітання 24 каналу з 30-річчям Незалежності України:

Як Україна святкуватиме День Незалежності: програма