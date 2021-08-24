У ролику команда 24 каналу продекламували уривок вірша Володимира Сосюри "Любіть Україну". Як відомо, у 1953 році саме через цей твір письменника назвали "буржуазним націоналістом". Сам вірш радянська влада відредагувала.
До теми "30 років свободи": у центрі Праги відкрили виставку, присвячену незалежності України
Водночас відео наповнене красивими кадрами з різних куточків України команди проєкту Ukraїner. У ролику можна побачити, зокрема озеро Синевир, українські Карпати та Київ з висоти пташиного польоту.
До привітання із 30-річчям Незалежності України долучились ведучі 24 каналу: Катерина Соляр, Олексій Печій, Тетяна Кругова, Єгор Скоріна, Адріана Кучер, Артем Овдієнко та Кароліна Король.
Дивіться відеопривітання 24 каналу з 30-річчям Незалежності України:
Як Україна святкуватиме День Незалежності: програма
- 24 серпня, на День Незалежності України, у центрі Києва відбудеться святковий парад Збройних сил України.
- Андреа Бочеллі на НСК "Олімпійський" проведе благодійний концерт, а кошти спрямує на побудову музею Івана Марчука.
- Крім того, на НСК "Олімпійський" увечері 24 серпня відбудеться святкове шоу "Незалежність у нашій ДНК. День незалежності країни". Його учасниками стануть не лише естрадні зірки, а й артисти опери, балету та симфонічний оркестр.
- Святкуватимуть 30-річчя Незалежності України будуть не тільки в столиці. Наприклад, у Львові 24 серпня відбудеться святковий забіг у вишиванках та низка неймовірних концертів.
- У Харкові проведуть святковий концерт та екскурсію на ретро-трамваї, а у Дніпрі – дитячу патріотичну гру "Котигорошко".