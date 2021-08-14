На виставці, відкритій просто неба, зібрали знімки дипломатичних, культурних, наукових та спортивних події, які відбувалися в Україні за роки незалежності.

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На виставці "30 років свободи" є такі світлини

голосування у Верховній Раді за незалежність 1991 року,

перемоги на "Євробаченні" співачок Руслани та Джамали,

спортивні успіхи футболіста Андрія Шевченка,

цікаві місця, які варто відвідати в Україні,

фото, які зображають і трагічні події сучасної історії України, наприклад, російську агресію в Криму та на Донбасі.



У Празі відкрили вставку до Дня Незалежності України / Фото "Радіо Свобода"

Урочисте відкриття виставки

В урочистому відкритті виставки взяли участь посол України в Чехії Євген Перебийніс та журналіст і письменник, колишній в'язень окупантів Станіслав Асєєв.

Перебийніс розповів виданню, що українці хочуть донести європейцям та безпосередньо чехам правду про те, що відбулося у 2014 році: окупація Криму, агресія на Донбасі.

"Також ця виставка є унікальною, бо спрямована і на чесько-українські відносини. Наприклад, там є про Вацлава Гавела та Україну та про українців, які жили й живуть у Чехії", – додав Перебийніс.

Асєєв наголосив, що те, що виставку вдалося організувати, а на відкриття прийшла невелика громада, є дуже символічним.

І для тих, хто просто проходить Прагою треба розповідати, що взагалі відбувається в нашій країні, як вона дійшла до свого 30-річчя, – вважає письменник.

До слова, переглянути експозицію "30 років свободи" можна буде у столиці Чехії до 30 серпня 2021 року.

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