На выставке, которая проводится под открытым небом, собрали снимки дипломатических, культурных, научных и спортивных событий, которые происходили в Украине за годы независимости.
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На выставке "30 лет свободы" есть такие фотографии
- голосование в Верховной Раде за независимость 1991 года,
- победы на "Евровидении" певиц Русланы и Джамалы,
- спортивные успехи футболиста Андрея Шевченко,
- интересные места, которые стоит посетить в Украине,
- фото, которые изображают и трагические события современной истории Украины, например, российскую агрессию в Крыму и на Донбассе.
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Торжественное открытие выставки
В торжественном открытии выставки приняли участие посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис и журналист и писатель, бывший узник оккупантов, Станислав Асеев.
Перебийнис рассказал изданию, что украинцы хотят донести европейцам и непосредственно чехам правду о том, что произошло в 2014 году: оккупация Крыма, агрессия на Донбассе.
"Также эта выставка является уникальной, потому что направлена и на чешско-украинские отношения. Например, там есть о Вацлаве Гавеле и Украине и об украинцах, которые жили и живут в Чехии", – добавил Перебийнис.
Асеев подчеркнул, что то, что выставку удалось организовать, а на открытие пришла небольшая община, является очень символичным.
И для тех, кто просто ходит по Праге, надо рассказывать, что вообще происходит в нашей стране, как она дошла до своего 30-летия,
– считает писатель.
К слову, посмотреть экспозицию "30 лет свободы" можно будет в столице Чехии до 30 августа 2021 года.
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