24 канал предлагает вспомнить, с каким размахом украинцы праздновали дни независимости от 1991 года и по сей день.

Важно Военные провели первую репетицию парада ко Дню Независимости: фото

1991 год

Трудно поверить, но свой первый День независимости 1991 года Украина праздновала не 24 августа, а 16 июля. Это связано с тем, что в 1990 году Верховная Рада приняла очень важный документ – "Декларацию о государственном суверенитете Украины".

В ней прописывалась:

политическая и экономическая самостоятельность в пределах границ УССР,

украинское гражданство,

необходимость создать собственную Конституцию, армию, финансовую систему и госбюджет.

Тогда украинцы устроили многотысячный марш по киевскому Крещатику в национальной одежде и с сине-желтыми флагами. Правда, не обошлось и без советских "достояний". Руководство Коммунистической партии УССР возлагало цветы к памятникам Ленину, а затем провело торжественное собрание во Дворце "Украина".

Празднование завершилось выступлением Львовской рок-группы "Братья Гадюкины" на современном Майдане Незалежности и праздничным салютом. Как вы видите, практики проведения военных парадов тогда еще не было.

Как праздновали первый День независимости / Фото Александра Клименко (The Babel)

1992 год

Начиная с 1992 года и по сей день, День Независимости начали праздновать 24 августа. Потребность изменить дату возникла из-за того, что украинский парламент 24 августа 1991 года принял "Акт провозглашения независимости Украины".

1992-й стал знаковым для всей Украины, ведь впервые в том году у украинцев была хотя бы часть основных государственных символов: национальный сине-желтый флаг и утвержденная музыка государственного гимна. Да-да, только музыка. Текст же появился позже – лишь через 11 лет.



Выступление ансамбля возле Одесского театра / Фото Игоря Павленко (ЦГКФФА Украины)



Киевляне возле памятника Тарасу Шевченко / Фото Владимира Соловьева (ЦГКФФА Украины)

1993 год

После 1992 года политические лидеры Украины взяли пример с простых украинцев и несли цветы к памятникам Шевченко, а не Ленину. В 1993 году по Крещатику прошел торжественный марш духовых оркестров, а также состоялось фантастическое авиашоу.



Авиашоу в Киеве / Фото Валентина Фалина (ЦГКФФА Украины)



Марш духовых оркестров на улице Крещатик / Фото Валентина Фалина (ЦГКФФА Украины)

1994 год

Отмечать День Независимости стали с большим размахом. Массовые гуляния устраивали во всех уголках страны, а обязательными атрибутами были праздничные концерты и салюты. Кроме того, в 1994-м состоялся первый военный парад ко Дню Независимости. В нем участвовали украинские военные. А вот военную технику к параду не привлекли.



Торжественное возложение цветов к памятнику Тарасу Шевченко / Фото Укринформ

1995 год

По сравнению с предыдущими годами празднование 1995-го было довольно скромным. Единственное, что отличало День независимости от других дней – праздничная концертная программа "Украина, мы твои сыновья" на Майдане.



Концертная программа "Украина, мы твои сыновья" в 1995 году / Фото "Слово Просвещения"



Участники вокального ансамбля "Джерело" / Фото из архива ЦГКФФА Украины

1996 год

Пятую годовщину независимости Украина встретила с Конституцией, принятой Верховной Радой в июне того года. Основной закон утверждал:

государственные символы государства,

государственный язык и право частной собственности.

В том же году украинская гривна стала национальной валютой вместо рублей.

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В 1996-м власть не очень тратилась на массовые мероприятия. К торжествам ко Дню Независимости приобщили лишь небольшое количество военных.



Празднование Дня Независимости Украины в 1996 году / АР

1997 год

Украинцы уже привыкли 24 августа отмечать без парадов и военной техники. А вот праздничные концерты и выступления народных ансамблей уже стали доброй традицией. В 1997 году состоялось лишь праздничное шествие граждан по центру Киева и возложение цветов к памятнику Шевченко.

1998 год

После скромного и спокойного празднования 1997-го власть таки решила вернуть масштабы главного государственного праздника. В 1998 году в Киеве состоялось значительно больше культурных и развлекательных мероприятий. К примеру, на Крещатике состоялось театрализованное действо, частями которого стали, в частности, шествие спортсменов и парад ретро-автомобилей.

После большого перерыва в Украине также возобновили традицию военных парадов на День Независимости. Тогда по главной площади Киева шагали подразделения ВСУ. Также киевляне и гости столицы могли увидеть колонну военной техники.



Парад ретро-автомобилей в Киеве / Фото из архива ЦГКФФА Украины



Традицию проведения парада восстановили / Фото из архива ЦГКФФА Украины



По Майдану Незалежности проехали танки / Фото из архива ЦГКФФА Украины

1999 год

Президенту Леониду Кучме понравилась практика проведения парадов, поэтому в 1999 году в Киеве можно было вновь увидеть военных и технику. Однако тогда добавилась еще и авиация. В том же году в столице устроили марафон ко Дню Независимости. В нем могли принять участие все желающие.



Марафон в честь Дня Независимости / Фото из архива ЦГКФФА Украины

Военный парад в 1999 году: смотрите видео

2000 год

К девятой годовщине Независимости в Киеве устроили военный парад без танков и авиации. Причина проста – не нашлось денег.



Тренировка авиаторов к параду / Фото EPA

Впрочем, празднование 2000 года запомнилось несколько иным. Дело в том, что 24 августа предстоятель УПЦ (Московский патриархат) Владимир должен был освящать Свято-Успенский Собор Киево-Печерской лавры. Украинцы же требовали, чтобы их святыню освящали представители УПЦ Киевского патриархата. Между протестующими и милицией возникли столкновения.

2001 год

Первое десятилетие своей независимости Украина отпраздновала с размахом. Киев принимал в гостях главу Кремля Владимира Путина и лидера Польши того времени Александра Квасневского. Кроме того, именно в 2001 году в столице установили верхнюю часть монумента Независимости.



Установка верхушки монумента Независимости / Фото с сайта Музея Революции Достоинства

А 24 августа состоялся самый масштабный на тот момент военный парад в Украине. Участие в нем приняли 6,5 тысяч военнослужащих. Также парады устроили во Львове, Виннице, Одессе, Чернигове и Севастополе.

Авиапарад в Киеве 2001 года: смотрите видео

2002 год

День Независимости 2002-го был омрачен трагедией, произошедшей на Львовщине. 27 июля на Скниловском аэродроме примерно 10 тысяч человек собрались, чтобы вживую увидеть фигуры высшего пилотажа. Но грандиозное авиашоу за считанные секунды превратилось в жуткое зрелище.

Что известно о Скниловской трагедии? Во время авиашоу СУ-27 неожиданно стал падать и врезался в толпу зрителей. Самолет взорвался и запылал. Под обломками погибло 77 человек, среди них – 28 детей. Еще примерно 300 получили ранения. Управляли самолетом двое опытных пилотов: полковники Владимир Топонар и Юрий Егоров. Они смогли катапультироваться, оба остались живы и получили лишь незначительные повреждения.

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Поэтому, 24 августа 2002 года развлекательные мероприятия сократили до минимума.

Скниловская трагедия 2002-го / Фото Getty Images

2003 год

Годом позже в оккупированном ныне Россией Севастополе открыли 3,5-метровый памятник Тарасу Шевченко. А в украинской столице снова состоялся военный парад, но без военной техники. В тот раз в нем приняли участие 5 тысяч военных. Прохождение войск в 2003-м впервые началось с марша "Козацька слава".

Военный парад 2003 года: смотрите видео

2004 год

Без военной техники прошел и парад 2004-го. Парад в День Независимости состоялся и в следующем году. 24 августа 2004 года по Крещатику прошли около 5 тысяч военнослужащих и работников правоохранительных органов. Развлекательные мероприятия были не многочисленными.



Подготовка к параду 20 августа 2004 года / Фото Сергея Клименко



Участие в параде приняли 5 тысяч военных / Фото Сергея Клименко

2005 год

Третий Президент Украины Виктор Ющенко решил внести свои коррективы в празднование Дня Независимости. Его секретариат пообещал отказаться от "шароварщины" во время празднования и удариться в культуру. Поэтому 24 августа 2005 года на Майдане Незалежности пел хор Национальной оперы, а умельцы из разных уголков Украины представляли народное искусство.

Вместо военного парада в Софии Киевской при участии президента прошла "Молитва за Украину". А по Крещатику шагали военные музыканты.



Дети Ющенко слушают выступление отца / Фото "Украинской правды"

2006 год

22 августа в Донецкой области произошла масштабная авиакатастрофа с участием российского самолета Ту-154. Тогда погибли сразу 170 человек. Украина, которая тогда еще имела тесные связи с "братским народом", решила перенести празднование Дня Независимости на пару дней – с 24 на 26 августа.

На Крещатике состоялся концерт 32 военных оркестров из разных областей Украины.



Празднование Дня Независимости на площади Софийского собора / Фото RFE

2007 год

Украинцы в 2007-м устроили в своих городах акцию "Украинская вышиванка". Они одевали в праздничные наряды не только себя и детей, но и памятники. К примеру, 24 августа 2007 года известная скульптура "мальчик, который писает" в Брюсселе примерила одежду козака. С тех пор его время от времени наряжали в украинский народный наряд.

Интересно! Как пишет "Украина молодая", скульптура голого малыша появилась в Брюсселе еще в 1619 году. С тех пор "Писающий мальчик" напоминает бельгийцам об оригинальном способе тушения пожара, благодаря которому средневековый город не превратился в пепелище.

Чтобы мальчик не был "голым-босым" в конце 17 века начали традиции одевать его в разные наряды. С тех пор в его гардеробе накопилось более 800 различных нарядов.



Скульптура "писающий Мальчик" в костюме козака / Фото "Корреспондент"

2008 год

После многолетнего перерыва в столице таки устроили военный парад с военной техникой. Его назвали одним из самых массовых, привлекая к нему:

более 3,5 тысячи военнослужащих,

144 единицы вооружения и военной техники,

батареи "Град", "Ураган" и "Смерч",

8 вертолетов и 22 самолета в составе воздушной колонны,

18 оркестровых коллективов Вооруженных сил Украины.

Парад стал самым массовым за последние годы / Фото Michael Esspe, AP, EPA

2009 год

Украинцы как будто чувствовали, что последующие годы празднования Дня Независимости с легкой руки беглого президента Виктора Януковича получат совсем другое содержание. Поэтому праздновали 24 августа 2009-го будто в последний раз. В Киеве кроме праздничного концерта состоялся военный парад, который едва не превзошел парад предыдущего года.

Кроме большого количества военных и техники, над Крещатиком пролетели 35 самолетов и вертолетов истребительной, штурмовой, бомбардировочной, разведывательной, армейской и транспортной авиации. Но изюминкой программы стал пролет над Майданом Незалежности крупнейшего в мире грузового самолета Ан-225 "Мрия".



"Мрия" пролетает над столицей во время репетиции парада 2009 года / Фото АР

Масштабный парад в 2009 году / Фото RFE

2010 год

После прихода к власти Виктора Януковича парады в столице в честь Дня Независимости не проводились. Беглый президент объяснял это экономией средств. Не было даже праздничного салюта. Его Янукович запретил из-за жары.

Попытка общественности самостоятельно организовать шествие в центре Киева натолкнулась на сопротивление сотрудников правоохранительных органов.

Импровизированный парад вышиванок в Киеве: смотрите видео

2011 год

К 20-й годовщине Украины Янукович издал указ об отмене военного парада в большинстве крупных городов. Дату, которую, казалось бы, стоило праздновать с размахом, почти не отмечали. Тогда инициативу в свои руки взяли местные власти. Они устроили небольшие концерты и организовали возложение цветов к памятникам Шевченко.

В Киеве же возмущенные отказом от традиционных торжеств оппозиционные партии объявили о собственном праздничном шествии 24 августа. Они собрались у памятника Тарасу Шевченко и решили пойти в Администрацию Президента. Но на своем пути они встретили усиленные кордоны милиции, в частности печально известного отряда "Беркут".

Тогда силовики побили активистов и применяли против них слезоточивый газ.



Активисты противостоят "Беркуту" / Фото AFP

2012 год

Развлекательные мероприятия 2012-го были главным элементом празднования Дня Независимости. К большому удивлению украинцев, в столице вновь начали устраивать массовые гуляния. Центр Киева разделили на несколько зон, в которых проходили различные ярмарки и даже фестиваль мороженого.

Также на Майдане Незалежности состоялись большой парад вышиванок и концерт. Празднование завершилось большим салютом.

Концерт классической музыки "Тебе, независимая Родина!"/ Фото Profiltd

2013 год

Прошлогодняя программа празднования мало чем отличалась от предыдущего года. Но к параду вышиванок добавился парад повозок в сопровождении творческих коллективов. Также на Крещатике состоялись выступления гимнастов, цирковые номера, выступления футбольных фристайлеров.

А на праздничном концерте выступали популярные украинские звезды: Наталия Могилевская, Таисия Повалий, Александр Пономарев, Злата Огневич, Светлана Лобода, Верка Сердючка, Антонина Матвиенко, Потап и Настя, "Время и Стекло", Тина Кароль, Мария Яремчук, Олег Скрипка и другие.

Парад вышиванок в Киеве: смотрите видео

В 2013 году День Независимости с размахом праздновали и в Луганске. А уже через год город будет оккупирован пророссийскими боевиками.

Празднование Дня Независимости в Луганске / Фото Луганского горсовета

2014 год

Бегство Виктора Януковича, Революция Достоинства, оккупация Россией Крыма и война на Донбассе – трудно поверить, что все эти события произошли меньше, чем за 2 года. 2013-й и 2014-й действительно испытали украинцев на прочность. Чтобы усилить боевой дух новоизбранный президент Петр Порошенко решил устроить военный парад на День Независимости.

Проведение парада во время боевых действий на востоке Украины вызвало противоположные мнения. Мол, военная техника была более нужна на Донбассе, где как раз продолжалась активная фаза АТО. Наконец, после завершения торжеств часть техники и личного состава таки отправилась на фронт.

После парада технику отправила в АТО / Фото Nickispeaki

2015 год

После 2014-го парад на День Независимости стал главным элементом празднования. Для украинцев он приобрел другой смысл, равно как и понятие независимости. Правда, после шквала критики парад 2015 года состоялся без участия военной техники.

Но по Киеву шагали 2 300 украинских военнослужащих. А 14 воинских частей получили боевые знамена с отличием – лентой к боевому знамени "За мужество и отвагу".

Украинцы почувствовали цену независимости / Фото Getty Images, AP

2016 год

На празднование 25-летия Независимости Украины пригласили президента Польши Анджея Дуду. По Крещатику шли более 4 тысяч военных и 200 единиц техники. Также в 2016 году украинские военные впервые продемонстрировали военную форму нового дизайна. Участие в параде приняла литовско-польско-украинская бригада.

Участники парада почтили погибших украинских героев. Минута молчания сопровождалась исполнением песни "Пливе кача".

В параде приняла участие литовско-польско-украинская бригада / Фото Dmitry Ikunin

2017 год

Теперь украинцы возлагали цветы не только возле памятников Тарасу Шевченко, но и в местах памяти Героев Небесной Сотни и погибших в войне на Донбассе. Празднование 2017 года было интернациональным – впервые по Майдану Незалежности шагали военные подразделения 10 стран-партнеров.

Также на параде присутствовали министры обороны США, Литвы, Латвии, Молдовы, Польши, Черногории, Эстонии, а также замминистра обороны Великобритании, командующий армии США в Европе.

Обратите внимание! Впервые указом президента военным частям, которые проявили мужество и героизм, и особенно отличились в ходе боевых действий, были присвоены почетные наименования с лентами к боевому знамени.

Парад в 2017 году был интернациональным / Фото Getty Images

2018 год

В параде ко Дню Независимости "Марш новой армии" приняли участие представители:

ВСУ,

Нацгвардии,

Госпогранслужбы,

Службы безопасности Украины и других ведомств,

а также более 20 военных оркестров.

Впервые участие в параде войск приняли женщины-военнослужащие, а также и военные капелланы. В то же время количество стран-партнеров, принявших участие в параде 2018 года, увеличилось до 18.

Стоит внимания Какая техника присутствовала на параде ко Дню Независимости-2018

Знаковым является и то, что именно с 2018-го военные на параде начали использовать приветствие "Слава Украине!" – "Героям слава!".

Впервые участие в параде приняли женщины-военные / Фото DW

2019 год

Владимир Зеленский решил отменить военный парад 24 августа 2019-го. Как пояснил шестой президент Украины, лучше выделить 300 миллионов гривен на премии украинским военным. В результате военнослужащие получили по тысяче гривен к празднику, а участники ООС – по 2 тысячи.

Вместо парада 24 августа в Киеве прошел Марш достоинства с участием военных, дипломатов, медиков, учителей, спортсменов, волонтеров и руководства страны. Украинские исполнители спели гимн Украины на Майдане Незалежности, Владимир Зеленский выступил с официальной речью.

Параллельно в столице состоялся Марш защитников Украины, организованный ветеранскими союзами и волонтерами.

Шествие достоинства в Киеве / Фото Ростислава Лабенского (24 канал)

2020 год

В прошлом году празднование Дня Независимости из-за пандемии коронавируса было более "камерным". Его провели на Софийской площади. Владимир Зеленский выступил с речью, наградил военных и артистов. После официальной части на площади состоялся праздничный концерт, который ознаменовался скандалом.

Дело в том, что часть песен из праздничного попурри были русскими. Более того, исполнители хитов обратили внимание на то, что не было соблюдено авторских прав на песни. Кроме того, в сети начались активные дискуссии по подбору песен и участия в концерте отдельных артистов, которые гастролировали в России или когда-то поддерживали "Партию Регионов".

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Добавим, что 17-минутное попурри исполнили 18 музыкантов украинского шоу-бизнеса исполнили из 42 самых популярных песни независимой Украины. Идея создания и продюсирования принадлежит певцу Дмитрию Монатику.

Попурри на День Независимости 2020: смотрите видео

Как отмечали 29-ю годовщину Независимости / Фото Офиса Президента

2021 год

Уже известно, что праздничные мероприятия по случаю 30-летия Дня Независимости Украины продлятся с 22 по 24 августа. В эти 3 дня по всей стране состоится более 150 мероприятий, которые объединили слоганом "Ты у меня единственная".

В День Независимости Украины, 24 августа, на центральной улице столицы состоится праздничный парад Вооруженных сил Украины. Запланированы мероприятия с участием представителей и техники всех сил сектора безопасности и обороны Украины и стран-партнеров.