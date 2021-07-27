Как все начиналось

27 июля 2002 года во время празднования 60-й годовщины 14 авиационного корпуса (14 АК) Военно-воздушных сил Украины под Львовом собралось около десяти тысяч зрителей.

Цель – увидеть высокий пилотаж знаменитой эскадрильи "Украинские соколы". Для демонстрационного полета было подготовлено воздушное судно МиГ-29УБ. Однако из-за погодных условий указанный самолет не смог вылететь в Скнилов.

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Машину в срочном порядке заменили другой – Су-27УБ. Продемонстрировать фигуры высшего пилотажа должны были пилоты Владимир Топонарь и Юрий Егоров. Однако, грандиозное авиашоу в считанные секунды превратился в жуткое зрелище.

СУ-27 неожиданно стал падать и врезался в толпу зрителей. Самолет взорвался и загорелся. Под обломками погибли 77 человек, среди них – 28 детей. Около 300 получили ранения. Управляли самолетом двое опытных пилотов, полковники Владимир Топонарь и Юрий Егоров. Они смогли катапультироваться, оба остались живы и получили лишь незначительные повреждения.

Процесс расследования

Власть на трагедию отреагировала очень быстро и уже через несколько часов на месте присутствовали первые лица государства, включая тогдашнего украинского президента Леонида Кучму, который прилетел из Крыма, где отдыхал.

Глава государства сразу заверил, что будет проведено полное и детальное расследование причин катастрофы. Начался длительный и утомительный процесс расследования, дело было взято на контроль Генеральной прокуратурой и созданной комиссией Минобороны Украины.

После завершения следствия, 6 сентября 2002 года, были обнародованы результаты комиссии Минобороны. Официальной версии трагедии назвали "отклонение экипажа от полетного задания и ошибка в пилотировании Су-27".

Однако, причины падения самолета обсуждаются до сих пор. Среди различных версий эксперты, государственные чиновники и специалисты называют, в частности, ошибку в расчете высоты исполнения трюков, отказ техники, ошибка пилотов и отсутствие у них достаточной летной практики. Вероятной причиной называют и поле размещения зрителей, которое якобы не соответствовало предыдущей схеме, что указывалось на плане полетов. Озвучивались и мысли о проблемах с организацией авиашоу и недостаточное финансирование Вооруженных сил Украины.

Что говорили пилоты?

Сами пилоты не признавали своей вины в аварии и указывали на плохую организацию шоу. В частности, на то, что их полетные карты существенно отличались от местности, где должны быть проведены маневры.

Они также отметили, что на шоу должны были выполнять маневры на самолете, на котором заранее не тренировались. Некоторые эксперты также отмечают, что наземные службы должны были сообщить пилотам об отклонении от программы шоу и приближении к зрителям. В частности, при приближении к людям на расстояние ближе 200 м фигуры пилотажа не должны были бы выполняться.

Фотография с мальчиком облетела мир / Фото Е. Кравса

Кто виноват?

В день трагедии министр обороны Украины Владимир Шкидченко подал в отставку, но ее не принял тогдашний президент Леонид Кучма. Однако с должностей сняли главнокомандующего ВВС генерал-полковника Виктора Стрельникова и командующего 14-го авиационного корпуса Сергея Онищенко.

Материалы передали в суд и почти через три года – 24 июля 2005 года назвали виновными 12 человек. Уголовное производство в отношении четырех генералов прокуратура выделила в отдельное производство. В частности, Сергей Онищенко, Виктор Стрельников, Александр Волошенко и Владимир Алексеев – были оправданы. На протяжении следствия и судебных заседаний претензии к расследованию и судебных решений высказывали и сами пострадавшие.

Они возмущались, что сами чиновники так и не понесли наказания за трагедию. Кроме того, защитники пострадавших неоднократно заявляли о фактах подтасовки, по их мнению, документов по делу.

Самое суровое наказание получили пилоты, которые управляли самолетом – Владимир Топонарь и Юрий Егоров – четырнадцать и восемь лет за решеткой соответственно. Командующего 14-го авиационного корпуса генерал-майора Анатолий Третьякова посадили на 6 лет. Помощник руководителя полетов, подполковник Юрий Яцюк был приговорен к 5 годам (отсидел почти 3 года), начальник службы безопасности полетов 14-го авиакорпуса Анатолий Лукиных – 4 года условно. Ни один из осужденных, даже после отбытия наказания, собственной вины не признал. В 2007 году во времена президентства Виктора Ющенко некоторые из фигурантов дела были помилованы, в частности Егоров вместо положенных восьми лет отсидел только три.

Обращение в Европейский Суд

Некоторые пострадавшие оказались недовольны качеством расследования дела в национальных инстанциях, поэтому обратились в Европейский Суд по правам человека. Рассмотрение дела в Страсбурге длился 10 лет – иски были зарегистрированы 30 августа и 1 сентября 2006 года. 1 сентября 2016 года , через 14 лет после аварии Европейский суд объявил два решения по делам "Михно против Украины" и "Светлана Атаманюк и другие против Украины".

Бабушка Нина подала в суд вместе с внучкой Анастасией Михно. Девочка во время трагедии потеряла родителей и в пятилетнем возрасте осталась круглой сиротой. Вторые заявители – семья из четырех человек. У Светланы Атаманюк на авиашоу погибла вся семья – дочь, зять, два маленьких внука, в живых осталась только племянница, которая также ходила на аэродром.

Все заявители жаловались на нарушение статьи 2 "Право на жизнь" Европейской Конвенции о правах человека. Они утверждали, что украинская власть несет ответственность за авиакатастрофу в полном объеме, потому что они не обеспечили законодательные, административные и практические меры безопасности для защиты людей во время авиашоу.

После трагедии, по мнению заявителей, власть не смогла провести независимое и эффективное расследование. Все пострадавшие утверждали, что национальные суды, когда дело касалось материальных возмещений, были ангажированными и предвзятыми, они намеренно затягивались, а заявители в свою очередь не обладали эффективными средствами правовой защиты для ускорения рассмотрения процесса по существу.

Атаманюк также подала жалобу о нарушении статьи 3 Конвенции – "Запрещение пыток", касательно отношения к жертвам катастрофы со стороны власти и способов, которыми была проведена экспертиза останков погибших родных, утверждая, что эти способы нанесли им эмоциональный стресс.

Какое решение?

Однако, Европейский Суд, изучив материалы, представленные сторонами, в обоих делах не нашел нарушения украинским государством положений Конвенции о нарушении статьи 2. Суд, в частности, пришел к выводу, что обстоятельства аварии "были удовлетворительно рассмотрены на национальном уровне", заявители получили адекватную компенсацию, а виновные были наказаны.

Расследование инцидента было достаточно независимым, адекватным и быстрым, а заявители имели достаточный доступ к процессу,

– отметили в ЕСПЧ.

Однако Европейский суд частично удовлетворил жалобу истицы Михно. В Страсбурге признали, что Михно слишком долго ждала выплату компенсации – десять лет. Присужденную истице компенсацию много лет просто не выплачивали, не объясняя причин. Из-за этого нарушения украинское государство должно выплатить истице 3600 евро возмещения и судебные издержки.