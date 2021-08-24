В ролике команда 24 канала продекламировала отрывок стихотворения Владимира Сосюры "Любіть Україну". Как известно, в 1953 году именно из-за этого произведения писателя назвали "буржуазным националистом". Сам стих советская власть отредактировала.
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В то же время видео наполнено красивыми кадрами из разных уголков Украины команды проекта Ukraїner. В ролике можно увидеть, в частности озеро Синевир, украинские Карпаты и Киев с высоты птичьего полета.
К поздравлению с 30-летием Независимости Украины присоединились ведущие 24 канала: Екатерина Соляр, Алексей Печий, Татьяна Кругова, Егор Скорина, Адриана Кучер, Артем Овдиенко и Каролина Король.
Смотрите видеопоздравление 24 канала с 30-летием Независимости Украины:
Как Украина будет праздновать День Независимости: программа
- 24 августа, на День Независимости Украины, в центре Киева состоится праздничный парад Вооруженных сил Украины.
- Андреа Бочелли на НСК "Олимпийский" проведет благотворительный концерт, а средства направит на построение музея Ивана Марчука.
- Кроме того, на НСК "Олимпийский" вечером 24 августа состоится праздничное шоу "Независимость в нашей ДНК. День независимости страны". Его участниками станут не только эстрадные звезды, но и артисты оперы, балета и симфонический оркестр.
- Праздновать 30-летие Независимости Украины будут не только в столице. Например, во Львове 24 августа состоится праздничный забег в вышиванках и ряд невероятных концертов.
- В Харькове проведут праздничный концерт и экскурсию на ретротрамвае, а в Днепре – детскую патриотическую игру "Котигорошко".