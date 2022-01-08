Як це було та чи змогли запропонувати росіяни мешканцям Криму свою альтернативу українським колядкам та щедрівкам – читайте у статті проєкту сайту 24 каналу "Українське Різдво".
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Як у Криму відзначали Різдво до окупації
Традиція святкування Різдва з розмахом у Криму з'явилася лише у 2012 році. Саме тоді у Сімферополі відбулася Різдвяна хода звіздарів. Її організували з ініціативи директорки Української школи-гімназії Наталі Руденко. Виданню "Голос Криму" вона зізналася, що ідея провести таке дійство виникла після того, як вона дізналася про проведення такого святкового заходу у Львові.
Ми цілий рік шукали людей, які б могли навчити робити Різдвяні зірки. Знайшли їх у Львові, запросили до гімназії. Ці майстри працювали з нашими дітьми та вчителями. Таки навчили нас робити і Різдвяний вертеп, і Різдвяні зірки,
– розповідала Руденко.
Різдвяна хода у Сімферополі, 2012 рік / Фото "Голос Криму"
У 2013 році до дійства долучилися активісти та волонтери, які вперше в Криму підготували публічну постановку Різдвяного Вертепу. Учасники заходу показали виставу після Різдвяного Богослужіння. А згодом долучилися до Різдвяної ходи, що була організована українською гімназією Сімферополя.
З колядками учасники Різдвяної ходи пройшлися вулицями міста, а після завершення всі охочі могли ще побачити Вертеп та пригоститися смачною кутею.
Святкування Різдва у 2013 році / Фото "Голос Криму"
У 2014 році активісти руху "Євромайдан-Крим" подарували сімферопольцям справжній Різдвяний Вертеп. Дійство вийшло інтернаціональне і мультиконфесійне – ролі грали не лише православні і греко-католики, але й іудеї та мусульмани. Учасники Вертепу хотіли показати кримчанам, що Різдво, як і Євромайдан, – об'єднує Україну.
Різдвяний вертеп від руху "Євромайдан-Крим" у Сімферополі, 2014 рік / Фото "Голос Криму"
Що змінилося після 2014 року
Після вторгнення російських військ на територію Криму Різдво більше не святкували із таким розмахом. Це і не дивно, адже окупанти усіма можливими способами намагалися сепарувати півострів від українських традицій та культури в цілому.
Цей факт підтверджує перейменування єдиної в Сімферополі Української школи-гімназії на академічну. Крім того, у Криму під негласною забороною перебувають і українські колядки. Саме вони є одним з головних атрибутів Різдва.
Чи є у росіян альтернатива українським колядкам
Як підтвердив журналістам 24 каналу відомий український письменник та журналіст Юрій Винничук, колядки не мають жодного відношення до Росії.
Росіяни – єдиний слов'янський народ, який не має своїх коляд. І лише на початку ХХ століття було створено кілька авторських та перекладних коляд, які ви легко відшукаєте в інтернеті,
– наголосив Винничук.
За його словами, колядки – тобто святкові народні пісні – широко поширені в українців, менше – у білорусів, а у росіян взагалі зустрічаються порівняно рідко і здебільшого у вигляді так званого "винограддя" (величних пісень та частини землеробського обрядового циклу).
Крім того, письменник констатував, що у Росії не було й Різдва такого, як в Україні. Так само не було і Святвечора.
Святвечір російською мовою звучить кумедно: "святый вечор", бо скалькований з української мови, а переважно "сочельник" – від "соченя" – коржики на конопляній олії, які пеклися на Різдво,
– пояснив Винничук.
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Як зараз відзначають Різдво на окупованому півострові
Кримчанка Валерія Гордієнко розповіла, що останні роки в окупованому Сімферополі влаштовують невеличкий концерт, а у центрі міста розгортають ярмарки, організовують майстер-класи.
Не можу сказати, що святкування Різдва якось змінилося за останні роки. Увечері діти ходять по хатах та співають колядки за частування чи невеликі гроші,
– зазначила Гордієнко.
Вона зауважила, що в її родині заведено варити кутю та пригощати нею хрещених. Ті, своєю чергою, зазвичай дарують солодощі та гроші.
2019 рік
У 2019 році в Севастополі на різдвяних концертах у храмах і у виступах вихованців недільних шкіл також вперше за останні кілька років прозвучав "Щедрик". Діти-колядники на Різдво вважають за краще виконувати українські колядки.
2020 рік
В окупованому Севастополі 6 січня 2020 року також виконували колядки та пісні українською мовою. А на церковних святкових службах звучав "Щедрик" українського композитора Миколи Леонтовича.
В окупованому Криму виконали "Щедрик" / Фото "Крим.Реалії"
2021 рік
Цю традицію підтримали і минулого року. У 2021 році у Севастополі кримчани дали цілий концерт українською мовою. Вони почали з "Щедрика", потім заспівали відому колядку "Добрий вечір тобі, пане господарю", потім "Нова радість стала", "Пречиста Діва сина породила", "На небі зірка" та "Тиха ніч, свята ніч".
Як ми бачимо, українці у Криму продовжують плекати рідні традиції. І навіть попри загрозу свавілля з боку окупантів, на вулицях лунають українські колядки та щедрівки.