Як це було та чи змогли запропонувати росіяни мешканцям Криму свою альтернативу українським колядкам та щедрівкам – читайте у статті проєкту сайту 24 каналу "Українське Різдво".

Важливо Чим відрізняється Різдво 25 грудня та 7 січня: цікаві факти

Як у Криму відзначали Різдво до окупації

Традиція святкування Різдва з розмахом у Криму з'явилася лише у 2012 році. Саме тоді у Сімферополі відбулася Різдвяна хода звіздарів. Її організували з ініціативи директорки Української школи-гімназії Наталі Руденко. Виданню "Голос Криму" вона зізналася, що ідея провести таке дійство виникла після того, як вона дізналася про проведення такого святкового заходу у Львові.

Ми цілий рік шукали людей, які б могли навчити робити Різдвяні зірки. Знайшли їх у Львові, запросили до гімназії. Ці майстри працювали з нашими дітьми та вчителями. Таки навчили нас робити і Різдвяний вертеп, і Різдвяні зірки,

– розповідала Руденко.

Цікаво! Згодом Наталія Руденко написала заяву на звільнення з посади директорки Української школи-гімназії. Сталося це під тиском російських окупантів у 2014 році.



Різдвяна хода у Сімферополі, 2012 рік / Фото "Голос Криму"

У 2013 році до дійства долучилися активісти та волонтери, які вперше в Криму підготували публічну постановку Різдвяного Вертепу. Учасники заходу показали виставу після Різдвяного Богослужіння. А згодом долучилися до Різдвяної ходи, що була організована українською гімназією Сімферополя.

З колядками учасники Різдвяної ходи пройшлися вулицями міста, а після завершення всі охочі могли ще побачити Вертеп та пригоститися смачною кутею.



Святкування Різдва у 2013 році / Фото "Голос Криму"

У 2014 році активісти руху "Євромайдан-Крим" подарували сімферопольцям справжній Різдвяний Вертеп. Дійство вийшло інтернаціональне і мультиконфесійне – ролі грали не лише православні і греко-католики, але й іудеї та мусульмани. Учасники Вертепу хотіли показати кримчанам, що Різдво, як і Євромайдан, – об'єднує Україну.



Різдвяний вертеп від руху "Євромайдан-Крим" у Сімферополі, 2014 рік / Фото "Голос Криму"

"Українське Різдво" – святковий проєкт сайту 24 каналу про колоритні традиції нашого народу. Ми розкажемо, як відзначають свята етногрупи, військові, українці в окупованому Криму, за кордоном і навіть в далекій Антарктиді. Згадаємо, як "святкували" під час рядянських репресій й навіть століття тому.



Авторка проєкту – керівниця відділу новин сайту 24 каналу Наталя Боднар.

Що змінилося після 2014 року

Після вторгнення російських військ на територію Криму Різдво більше не святкували із таким розмахом. Це і не дивно, адже окупанти усіма можливими способами намагалися сепарувати півострів від українських традицій та культури в цілому.

Цей факт підтверджує перейменування єдиної в Сімферополі Української школи-гімназії на академічну. Крім того, у Криму під негласною забороною перебувають і українські колядки. Саме вони є одним з головних атрибутів Різдва.

Чи є у росіян альтернатива українським колядкам

Як підтвердив журналістам 24 каналу відомий український письменник та журналіст Юрій Винничук, колядки не мають жодного відношення до Росії.

Росіяни – єдиний слов'янський народ, який не має своїх коляд. І лише на початку ХХ століття було створено кілька авторських та перекладних коляд, які ви легко відшукаєте в інтернеті,

– наголосив Винничук.

За його словами, колядки – тобто святкові народні пісні – широко поширені в українців, менше – у білорусів, а у росіян взагалі зустрічаються порівняно рідко і здебільшого у вигляді так званого "винограддя" (величних пісень та частини землеробського обрядового циклу).

Крім того, письменник констатував, що у Росії не було й Різдва такого, як в Україні. Так само не було і Святвечора.

Святвечір російською мовою звучить кумедно: "святый вечор", бо скалькований з української мови, а переважно "сочельник" – від "соченя" – коржики на конопляній олії, які пеклися на Різдво,

– пояснив Винничук.

Актуально Чим відрізняється Різдво 25 грудня та 7 січня: цікаві факти

Як зараз відзначають Різдво на окупованому півострові​

Кримчанка Валерія Гордієнко розповіла, що останні роки в окупованому Сімферополі влаштовують невеличкий концерт, а у центрі міста розгортають ярмарки, організовують майстер-класи.

Не можу сказати, що святкування Різдва якось змінилося за останні роки. Увечері діти ходять по хатах та співають колядки за частування чи невеликі гроші,

– зазначила Гордієнко.

Вона зауважила, що в її родині заведено варити кутю та пригощати нею хрещених. Ті, своєю чергою, зазвичай дарують солодощі та гроші.

2019 рік

У 2019 році в Севастополі на різдвяних концертах у храмах і у виступах вихованців недільних шкіл також вперше за останні кілька років прозвучав "Щедрик". Діти-колядники на Різдво вважають за краще виконувати українські колядки.

2020 рік

В окупованому Севастополі 6 січня 2020 року також виконували колядки та пісні українською мовою. А на церковних святкових службах звучав "Щедрик" українського композитора Миколи Леонтовича.



В окупованому Криму виконали "Щедрик" / Фото "Крим.Реалії"

2021 рік

Цю традицію підтримали і минулого року. У 2021 році у Севастополі кримчани дали цілий концерт українською мовою. Вони почали з "Щедрика", потім заспівали відому колядку "Добрий вечір тобі, пане господарю", потім "Нова радість стала", "Пречиста Діва сина породила", "На небі зірка" та "Тиха ніч, свята ніч".

Як ми бачимо, українці у Криму продовжують плекати рідні традиції. І навіть попри загрозу свавілля з боку окупантів, на вулицях лунають українські колядки та щедрівки.

Сайт 24 каналу вітає усіх з прийдешнім Новим роком та Різдвом Христовим. Дякуємо, що довіряєте – ми разом змінюємо країну на краще.