Как это было и смогли ли предложить россияне жителям Крыма свою альтернативу украинским колядкам и щедривкам – читайте в статье проекта сайта 24 канала "Украинское Рождество".

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Как в Крыму отмечали Рождество до оккупации

Традиция празднования Рождества с размахом в Крыму появилась лишь в 2012 году. Именно тогда в Симферополе состоялось Рождественское шествие звездочетов. Его организовали по инициативе директора Украинской школы-гимназии Натальи Руденко. Изданию "Голос Крыма" она призналась, что идея провести такое действо возникла после того, как она узнала о проведении такого праздничного мероприятия во Львове.

Мы целый год искали людей, которые бы могли научить делать рождественские звезды. Нашли их во Львове, пригласили в гимназию. Эти мастера работали с нашими детьми и учителями. Таки научили нас делать и Рождественский вертеп, и Рождественские звезды,

– рассказывала Руденко.

Интересно! Впоследствии Наталья Руденко написала заявление на увольнение с должности директора Украинской школы-гимназии. Произошло это под давлением российских оккупантов в 2014 году.

Рождественское шествие в Симферополе, 2012 год / Фото "Голос Крыма"

В 2013 году к действу присоединились активисты и волонтеры, которые впервые в Крыму подготовили публичную постановку Рождественского Вертепа. Участники мероприятия показали спектакль после рождественского богослужения. А впоследствии присоединились к рождественскому шествию, которое было организовано украинской гимназией Симферополя.

С колядками участники Рождественского шествия прошлись по улицам города, а после завершения все желающие могли еще увидеть Вертеп и угоститься вкусной кутьей.

Празднование Рождества в 2013 году / Фото "Голос Крыма"

В 2014 году активисты движения "Евромайдан-Крым" подарили симферопольцам настоящий Рождественский Вертеп. Действо получилось интернациональное и мультиконфессиональное – роли играли не только православные и греко-католики, но и иудеи и мусульмане. Участники вертепа хотели показать крымчанам, что Рождество, как и Евромайдан, – объединяет Украину.

Рождественский вертеп от движения "Евромайдан-Крым" в Симферополе, 2014 год / Фото "Голос Крыма"

"Украинское Рождество" – праздничный проект сайта 24 канала о колоритных традициях нашего народа. Мы расскажем, как отмечают праздники этногруппы, военные, украинцы в оккупированном Крыму, за рубежом и даже в далекой Антарктиде. Вспомним, как "праздновали" во время советских репрессий и даже века назад.



Автор проекта – руководитель отдела новостей сайта 24 канала Наталья Боднар.

Что изменилось после 2014 года

После вторжения российских войск на территорию Крыма Рождество больше не праздновали с таким размахом. Это и не удивительно, ведь оккупанты всеми возможными способами пытались сепарировать полуостров от украинских традиций и культуры в целом.

Этот факт подтверждает переименование единственной в Симферополе украинской школы-гимназии в академическую. Кроме того, в Крыму под негласным запретом находятся и украинские колядки. Именно они являются одним из главных атрибутов Рождества.

Есть ли у россиян альтернатива украинским колядкам

Как подтвердил журналистам 24 канала известный украинский писатель и журналист Юрий Винничук, колядки не имеют никакого отношения к России.

Россияне – единственный славянский народ, не имеющий своих коляд. И только в начале ХХ века было создано несколько авторских и переводных колядок, которые вы легко отыщете в интернете,

– подчеркнул Винничук.

По его словам, колядки – то есть праздничные народные песни – широко распространены у украинцев, меньше – у белорусов, а у россиян вообще встречаются сравнительно редко и в основном в виде так называемого "виноградья" (величественных песен и части земледельческого обрядового цикла).

Кроме того, писатель констатировал, что в России не было и Рождества такого, как в Украине. Так же не было и Сочельника.

Сочельник на русском языке звучит забавно: "Святой вечор", потому что это калька с украинского языка, а преимущественно "сочельник" – от "соченя" – лепешки на конопляном масле, которые пеклись на Рождество,

– пояснил Винничук.

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Как сейчас отмечают Рождество на оккупированном полуострове​

Крымчанка Валерия Гордиенко рассказала, что последние годы в оккупированном Симферополе устраивают небольшой концерт, а в центре города разворачивают ярмарки, организуют мастер-классы.

Не могу сказать, что празднование Рождества как-то изменилось за последние годы. Вечером дети ходят по домам и поют колядки за угощение или небольшие деньги,

– отметила Гордиенко.

Она отметила, что в ее семье принято варить кутью и угощать ею крестных. Те, в свою очередь, обычно дарят сладости и деньги.

2019 год

В 2019 году в Севастополе на рождественских концертах в храмах и в выступлениях воспитанников воскресных школ также впервые за последние несколько лет прозвучал "Щедрик". Дети-колядники на Рождество предпочитают выполнять украинские колядки.

2020 год

В оккупированном Севастополе 6 января 2020 года также исполняли колядки и песни на украинском языке. А на церковных праздничных службах звучал "Щедрик" украинского композитора Николая Леонтовича.

В оккупированном Крыму исполнили "Щедрик" / Фото "Крым.Реалии"

2021 год

Эту традицию поддержали и в прошлом году. В 2021 году в Севастополе крымчане дали целый концерт на украинском языке. Они начали с "Щедрика", потом спели известную колядку "Добрий вечір тобі, пане господарю", затем "Новая радость стала", "Пречистая Дева сына родила", "На небе звезда" и "Тихая ночь, святая ночь".

Как мы видим, украинцы в Крыму продолжают лелеять родные традиции. И даже несмотря на угрозу произвола со стороны оккупантов, на улицах звучат украинские колядки и щедривки.

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