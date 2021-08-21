Ремонт врешті завершився: 2 львівські магістральні вулиці відкриють для проїзду

У Львові з 23 серпня відкриють для проїзду вулицю Богдана Хмельницького та частину вулиці Бандери. Через це відбудуться зміни у русі транспорту.

Ремонт цих вулиць підійшов до свого завершення. Звичний рух автобусів № 20 і 25 невдовзі відновлять.

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У Львові 2 вулиці відкриють для проїзду

За інформацією Львівавтодору, 23 серпня відновлять рух на вулиці Богдана Хмельницького. Також для проїзду відкриють частину вулиці Степана Бандери – від Чупринки до Коновальця. Відтак автобуси №20 і 25 знову почнуть курсувати вулицею Хмельницького. Окрім цього, відбудуться зміни у русі транспорту на Бандери.

Відбудуться зміни у русі приватного транспорту по вулиці Бандери, оскільки ділянку від вулиці Чупринки до вулиці Коновальця відкриють для проїзду,

– розповів речник Львівавтодору Олексій Хміль.

За його словами, рух організують, відповідно до погодженої поліцією схеми ОДР.



Схема організації руху на Бандери / Фото ЛМР

Коротко про ремонт вулиці Бандери