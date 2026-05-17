Схема на 500 мільйонів: хто і як забрав землю у центрі Львова

Площа позаду Львівського оперного театру в центрі Львова, де понад 30 років працював ринок "Добробут", може стати новим громадським простором міста. Водночас реалізація цих планів уже тривалий час заблокована судовими процесами за землю, які переросли у масштабну кримінальну справу з підозрами у махінаціях та фальсифікаціях документів.

Йдеться про ділянку, якою, за даними слідства, на підставі сумнівних документів заволоділа фірма "Галінвест". Про деталі справи розповідає ZAXID.NET.

Що відомо про справу?

Ця історія поступово перетворилася з конфлікту навколо забудови у центрі Львова на багаторічне кримінальне провадження з підозрами, судами та звинуваченнями у незаконних реєстраційних діях.

Цього тижня підозру у справі отримала державна реєстраторка Оксана Карбовник, яка, за версією слідства, незаконно оформила ділянку під ринком "Добробут". У березні аналогічну підозру отримала реєстраторка Анастасія Марушко, яка зареєструвала на ринку неіснуючий торговий центр. За інформацією джерел у слідстві, не виключено, що перелік підозрюваних у справі ще розшириться.

З чого починається історія?

Історія цієї території почалася ще на початку 1990-х років, коли міська влада разом із українсько-австрійською компанією планувала звести біля Оперного театру 5-поверховий готель "Золотий лев". Директорка юридичного департаменту Львівської міськради Гелена Пайонкевич зазначала, що у 1990 році Львівський виконком став учасником українсько-австрійського підприємства "Галінвест", до якого також входили низка державних і приватних структур, зокрема австрійська компанія "АБВ-Лізинг унд Хотельтур", яку в Україні представляв Валерій Холодило. За її словами, на початку діяльності підприємство було зареєстроване у Москві.



Усіх учасників об'єднувала ідея будівництва готелю на площі 300-річчя Возз'єднання (нині площа Князя Осмомисла). Місто здійснило значні внески та передало земельні ділянки: 1,47 гектара на площі та 1,63 гектраів на вулиці Земельній.

Згодом площу ділянки біля Оперного театру зменшили до 0,66 гектара. Для реалізації проєкту місто відселило мешканців чотирьох будинків і надало 28 квартир. На ділянці навіть звели фундамент майбутнього готелю, але проєкт зупинили, а борги підприємства почали зростати.

У 1999 році виконком Львівської міськради дозволив перепрофілювати незавершене будівництво готелю під тимчасовий торговий центр. Станом на той час засновниками "Галінвесту" були Департамент економічної політики Львівської міської ради (55%), ТОВ "Галичина Інвестиція" (10%) та австрійська компанія "ОстІнвест унд Баупроект ГМБХ" (35%). Пізніше місто передало підприємству ще одну ділянку на вулиці Таджицькій для будівництва котеджів і продало приміщення колишнього готелю "Україна" на площі Міцкевича.

Згодом, за даними матеріалів справи, фірму довели до банкрутства. У 2002 році австрійська компанія "ОстІнвест унд Баупроект ГМБХ", яку представляв Валерій Холодило, виступила санатором і нібито погасила борги "Галінвесту". Уже у 2004 році міську раду, яка володіла 55% підприємства, виключили зі складу засновників, після чого місто втратило контроль над землею та компанією.

Після цього ділянки почали використовувати по-різному: на місці біля Оперного театру з'явився тимчасовий ринок "Добробут", на вулиці Таджицькій звели приватний будинок, а приміщення на площі Міцкевича продали "Укрексімбанку". У підсумку, як зазначають у матеріалах справи, всі учасники схеми залишилися у виграші, тоді як місто втратило контроль і нині змушене повертати землю через суди.

Торговий центр, якого ніколи не існувало

Окремий епізод стосується 2020 – 2022 років, коли ТОВ "Галінвест" за участі реєстратора Михайла Живка зареєструвало право користування ділянкою 0,66 гектара, а реєстраторка Анастасія Марушко оформила право власності на неіснуючий промислово-продовольчий торговий центр площею 5211 метрів квадратних. Львівська міськрада оскаржує ці дії, адже ділянка, за її позицією, вибула з комунальної власності без погодження громади.

Мер Львова Андрій Садовий заявляв, що мова йде про збитки приблизно у 500 млн грн, а саму справу називає "аферою з 90-х", яка активізувалася під час повномасштабної війни.

Фірма, зареєстрована в Москві, "Галінвест", власник Холодило, колишній комсомольський діяч, на початках Незалежності обманув міську владу, обласну владу і переписав на себе землі, майно. Йдеться про територію, де був розташований ринок "Добробут", дуже багато нерухомості – 500 мільйонів гривень у нинішніх цінах. На початках війни "чорні" реєстратори почали це все переоформляти. Коли ми це побачили, поліція порушила кримінальне провадження,

– розповідав Андрій Садовий у 2023 році.

Міська рада також домагалася скасування реєстрації неіснуючого торгового центру та приватизації землі, а правоохоронці відкрили кримінальні провадження.

Згодом на ділянку накладали арешт, однак у січні 2023 року його скасували, після чого з'явилися повідомлення про можливе будівництво супермаркету "Арсен". За даними журналістів, об'єкт звели без повноцінних дозволів, під виглядом реконструкції неіснуючого торгового центру.



Що відомо про сьогодення справи?

Сьогодні судові процеси між Львівською міською радою та "Галінвестом" тривають у Західному апеляційному господарському суді суддями Оксаною Зварич, Ганною Якімець та Романом Міліціановим.

Водночас у справі вже є нові підозри реєстраторам. Зокрема, правоохоронці оголосили про підозру реєстраторці Глинянської міської ради Анастасії Марушко, яка реєструвала за "Галінвестом" право власності на промислово-продовольчий торговий центр площею 5211 метрів квадратних на площі Осмомисла – вулиці Старій. Проте, насправді жодного торогового центру там нині не існує.

Ще одну підозру отримала державна реєстраторка Оксана Карбовник. Саме вона підтвердила реєстрацію 0,66 гектара під уже колишнім ринком "Добробут" за "Галінвестом" на підставі державного акту 1993 року. Відомо, що Львівська міськрада неодноразово наголошувала у суді, що цей документ сумнівний.

У постанові Верховного Суду зазначено, що у Львівської міської ради та "Галінвесту" існують різні примірники державного акта: в одному документі вказана точна дата 24. 07. 1993, тоді як в іншому зазначено лише рік – 1993 без конкретного числа. При цьому звертається увага, що 24 липня 1993 року припадало на суботу, а посадові особи, чиї підписи містяться в акті, за даними Львівської міськради, у цей період перебували у відпустках.

Службова документація Львівської міської адміністрації за 1993 – 1994 роки свідчить, що на той момент питання щодо площі земельної ділянки та меж землекористування ще не було остаточно врегульоване. Попри це, державна реєстраторка Оксана Карбовник здійснила реєстрацію земельної ділянки.

Ситуація навколо ділянки в центрі Львова набула значного суспільного резонансу, через що до справи долучилася тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань захисту прав інвесторів. Її очільниця, народна депутатка Галина Янченко, на початку березня провела у Львові виїзне засідання комісії, за результатами якого заявила, що земельна ділянка під ринком "Добробут" має бути повернута у власність громади міста.

Попри це, місто вже провело архітектурний конкурс і визначило концепцію майбутнього простору. На території колишнього ринку "Добробут" планують створити громадський простір із озелененням, доріжками та зонами відпочинку, який має відновити історичний вигляд площі. За архівними даними, ще на початку ХХ століття тут існував сквер із деревами та доріжками, а площа мала назву Краківська.

Після Першої світової війни тут діяв ринок "Кракідали", у радянський період знову облаштовували сквер, а вже в незалежній Україні з'явився ринок "Добробут". У 2020 році також обговорювали ідею створення громадського простору на цій території.

Водночас місцевість має й історичне та археологічне значення. Під час досліджень перед початком будівництва готелю "Золотий лев" у 1992 році тут виявили поселення V століття нашої ери, що може обмежувати можливість капітальної забудови.



Сьогодні ділянка в центрі Львова виглядає занедбаною. Поруч із будівлею Оперного театру вона перетворилася на простір із залишками МАФів, стихійною парковкою та недобудовами. Саме тому міська влада просуває ідею створення впорядкованого громадського простору замість хаотичної забудови.



