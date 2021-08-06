Розбився на Porsche: у моторошній ДТП загинув син відомого львівського бізнесмена

Між Львовом та Брюховичами 4 серпня 23-річний водій Porsche Cayman влетів у вантажівку. Хлопець помер на місці аварії. Загиблим виявився син відомого львівського бізнесмена Ростислава Крока.

Водій Porsche виїхав на зустрічну смугу. Уникнути зіткнення з вантажівкою він не зміг.

До теми Загинув на місці: у Львові 23-річний водій Porsche влетів у вантажівку – фото

У моторошній ДТП загинув син львівського бізнесмена

На дорозі зі Львова до Брюховичів 4 серпня водій автівки Porsche 718 Cayman виїхав на смугу зустрічного руху. Там він зіткнувся з вантажівкою Man TGM. Внаслідок удару легковик повністю розтрощило, а його водій загинув на місці. 32-річний водій вантажівки отримав легкі травми. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Загиблим виявився 23-річний Павло Крок. Він був сином відомого львівського бізнесмена Ростислава Крока, який є співвласником комплексу "Перлина Карпат" у Славську. Павло Крок народився у травні 1998 року. Він деякий час навчався та жив в Австрії. Похорон відбувся 5 серпня у Брюховичах.

За даними аналітичної системи YouControl , Ростислав Крок також є засновником компаній "Перлина-Люкс" та "Західенергомонтажбуд". Окрім цього, його пов'язували із "Галицькими інвестиціями" – компанією, яка належала міському голові Львова Андрію Садовому. Вона вже припинила свою діяльність.



Авто Крока розтрощило вщент / Фото поліції Львівщини