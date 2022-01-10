З розгону в'їхав у людей: 50 років тому сталася найкривавіша аварія львівського трамвая

У Львові на вулиці Городоцькій 10 січня 1972 року трапилася масштабна аварія через несправні гальма трамвая. За різними джерелами, загинули від 13 до 26 людей.

Трамвай із двох зчеплених вагонів Gotha, який курсував за маршрутом №6, виїхав із кінцевої зупинки на площі Двірцевій і прямував вниз по вулиці Городоцькій. За кермом була 24-річна водійка Надія Макара.

До теми Трамвай зійшов із рейок і на смерть збив жінку: відео страшної аварії у Дніпрі

Якою була аварія

У трамваї не спрацювали гальма. Кондукторам та водійці зупинити транспорт не вдалося й він з розгону влетів у цегляну огорожу школи на вулиці Леонтовича №2.



Школа Святої Анни на Леонтовича / Фото Фотографій Старого Львова

Одразу на місці загинули 11 людей. Крім цього, 25 постраждали, а дев'ятьох у безнадійному стані госпіталізували. Водійка не отримала травм.

Львівський обком партії вживав заходів, щоб "запобігти небажаним проявам серед мешканців міста". Тобто намагалися змусити львів'ян не обговорювати трагедію.

Яка доля водійки

З доповідної записки Львівському обкому КП за 19 січня 1972 року відомо, що кількість загиблих зросла до 13 осіб, а ще 23 перебувають у різних ступенях важкості. З інших архівних документів відомо, що посадовці через аварію отримали низку покарань, а вціліла водійка потрапила до в'язниці.



Доповідна записка Львівському обкому КП України / Скан-копії із Львівського обласного державного архіву

Після аварії у Львові забрали всі острівні зупинки громадського транспорту. Також про трагедію 50-річної давнини львів'янам нагадує обов'язкова кількасекундна "технічна зупинка" на усіх схилах.