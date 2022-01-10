Трамвай из двух сцепленных вагонов Gotha, курсировавший по маршруту №6, выехал с конечной остановки на площади Дворцовой и направлялся вниз по улице Городоцкой. За рулем была 24-летняя водитель Надежда Макара.

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Какой была авария

В трамвае не сработали тормоза. Кондукторам и водителям остановить транспорт не удалось, и он с разгона влетел в кирпичное ограждение школы на улице Леонтовича №2.

Школа Святой Анны на Леонтовича / Фото Фотографий Старого Львова.

Сразу на месте погибли 11 человек. Кроме этого, 25 пострадали, а девять в безнадежном состоянии госпитализированы. Водитель не получила травм.

Львовский обком партии принимал меры, чтобы "предотвратить нежелательные проявления среди жителей города". То есть, пытались заставить львовян не обсуждать трагедию.

Какова участь водителя

Из докладной записки Львовскому обкому КП за 19 января 1972 года известно, что число погибших возросло до 13 человек, а еще 23 были разной степени тяжести. Из других архивных документов известно, что чиновников из-за аварии наказали, а уцелевшая водитель попала в тюрьму.

Докладная записка Львовскому обкому КП Украины / Скан-копии из Львовского областного государственного архива

Обратите внимание! После аварии во Львове изъяли все островные остановки общественного транспорта. Также о трагедии 50-летней давности львовянам напоминает обязательная "техническая остановка" на несколько секунд на всех склонах.