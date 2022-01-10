Трамвай із двох зчеплених вагонів Gotha, який курсував за маршрутом №6, виїхав із кінцевої зупинки на площі Двірцевій і прямував вниз по вулиці Городоцькій. За кермом була 24-річна водійка Надія Макара.

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Якою була аварія

У трамваї не спрацювали гальма. Кондукторам та водійці зупинити транспорт не вдалося й він з розгону влетів у цегляну огорожу школи на вулиці Леонтовича №2.



Школа Святої Анни на Леонтовича / Фото Фотографій Старого Львова

Одразу на місці загинули 11 людей. Крім цього, 25 постраждали, а дев'ятьох у безнадійному стані госпіталізували. Водійка не отримала травм.

Львівський обком партії вживав заходів, щоб "запобігти небажаним проявам серед мешканців міста". Тобто намагалися змусити львів'ян не обговорювати трагедію.

Яка доля водійки

З доповідної записки Львівському обкому КП за 19 січня 1972 року відомо, що кількість загиблих зросла до 13 осіб, а ще 23 перебувають у різних ступенях важкості. З інших архівних документів відомо, що посадовці через аварію отримали низку покарань, а вціліла водійка потрапила до в'язниці.



Доповідна записка Львівському обкому КП України / Скан-копії із Львівського обласного державного архіву

Зверніть увагу! Після аварії у Львові забрали всі острівні зупинки громадського транспорту. Також про трагедію 50-річної давнини львів'янам нагадує обов'язкова кількасекундна "технічна зупинка" на усіх схилах.