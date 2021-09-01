13 раз ловили под наркотиками: во Львове 24-летнего водителя лишили прав на 80 лет

Во Львове суд в очередной раз наказал 24-летнего львовянина, которого 13 раз ловили на вождении под наркотиками. Однако нарушитель игнорирует решение суда и не платит штрафы.

Мужчину снова оштрафовали на 51 тысячу гривен. Кроме того, суд постановил конфисковать у него авто.

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Водителя систематически ловят в состоянии наркотического опьянения

В 2019 году 24-летнего Ивана Панаса 4 раза останавливали за рулем в состоянии наркотического опьянения, а с начала 2021 года – еще 9 раз. Нарушитель не платит штрафы и игнорирует решения судов. Однако иногда он все же приходит на заседания.

Во время одного из судебных заседаний, Панас заявил, что машина BMW 525 принадлежит его матери и он берет ее без разрешения. Чаще всего водителя под наркотиками задерживали на Сихове, где он живет.

Сиховский районный суд 17 июня решил арестовать львовянина на 15 дней. Кроме этого, у него должны были конфисковать автомобиль BMW 525. Мужчина не подал апелляцию, поэтому решение суда должны были выполнить через 10 дней после оглашения – 27 июня.

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Мужчину лишили водительских прав на 80 лет

Львовянин не исправился после ареста. Он снова начал садиться за руль нетрезвым и без водительского удостоверения. В частности, 2 июля на проспекте Шевченко патрульные снова задержали мужчину под наркотиками. При этом он находился за рулем автомобиля BMW 525. Из постановления суда неясно, было ли это уже другое авто такой же модели, или же исполнительной службе не удалось его конфисковать.

Панас отказался пройти проверку на состояние опьянения. Кроме этого, он не явился в суд. Судья Людмила Фролова 20 августа наложила на Ивана Панаса максимальный штраф – 51 тысячу гривен. Также суд во второй раз решил конфисковать машину BMW 525.

Общая сумма штрафов, которые наложили на Панаса в течение 2021 года, составляет 397,8 тысячи гривен. Также его лишили водительского удостоверения на 80 лет. Во львовских судах есть материалы еще нескольких административных дел относительно пьяного управления львовянина, поэтому эти цифры еще могут вырасти.

В Украине с 17 марта выросла ответственность за нетрезвое управление. Теперь минимальный штраф составляет 17 тысяч гривен. Также водителей могут арестовать на 15 суток и конфисковать у них машины. Кроме этого, если суд несколько раз лишает водителя прав, то каждый новый срок запрета управления добавляется к предыдущим.