67 тысяч детей зарегистрировались на учебу во Львове, из них тысяча – беженцы, – Садовый

Глава Львова Андрей Садовый рассказал, что город показывает максимальную способность к жизни. С 14 марта во львовских школах возобновили учебу.

В настоящее время дети учатся онлайн. Садовый отметил, что за сегодняшний день для участия в образовательном процессе зарегистрировались 67 тысяч детей.

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"Ориентировочно тысяча детей – это дети, приехавшие из других регионов. Часть из них учатся в школах, где и живут сегодня. Часть, живущая в частном секторе, учится онлайн", – рассказал Садовый.

Сколько беженцев в городе

По словам мэра, в настоящее время во Львове находятся более 200 тысяч беженцев. Весь город работает, хотя переоборудовали школы, театры, спортивные комплексы.

Это фактически еще один город переехал во Львов. Ориентировочно 500 учебных заведений, культуры и спорта принимают временно перемещенных лиц,

– отметил Садовый.

Глава города поблагодарил всех львовян за то, что они используют свои ресурсы и принимают людей. Он рассказал, что ожидает поддержку от международных организаций, поскольку нужно быстро строить дома. Для этого в городе даже определили локации.

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