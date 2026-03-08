Афера на 500 миллионов гривен: в мэрии рассказали, как у Львова забрали участок в центре города

Более 30 лет во Львове продолжаются суды по скандальной афере – в городе незаконно оформили акт постоянного пользования землей на месте бывшего рынка "Добробут". Земельный регистратор одной подписью "решил", что этот участок принадлежит ООО "Галинвест", хотя львиная доля принадлежала общине Львова. Таким образом город обманули на 500 миллионов гривен.

Об этом 24 Каналу рассказал заместитель городского головы Львова по градостроительству Любомир Зубач, отметив, что незаконное оформление земельного участка и незаконное оформление права собственности на имущество – это суть судебного процесса. Город пытается доказать очевидные вещи, а оппоненты максимально отстаивать свою позицию.

Как у Львова забрали участок в центре города?

По словам заместителя председателя Львова по градостроительству, дело "Добробута" – это едва ли не самая большая афера, которая состоялась в городе. История тянется еще с 1990-х годов – тогда городские власти заключили соглашение с инвесторами для строительства 5-ти звездочного отеля.

В результате, было отселение людей из квартир, которые были "на пути" строительства отеля, но оно так и не началось. Между тем львовскую общину, которая имела 55% доли, юридически "выбросили" из совместного предприятия. Хотя тогда город вложил довольно значительное количество имущества, собственность полностью перешла к другим участникам общества.

Это афера – были схемы, которые организовали без участия общины Львова и городской власти. Ведь при трезвом уме никто бы от этой доли не отказался. К сожалению, за все эти годы ни органы правосудия, ни органы правопорядка не дали надлежащей оценки действиям,

– сказал он.

Зубач отметил, что, поскольку отель никто не построил, совместное предприятие должно было бы отказаться от этого участка. Однако из-за несовершенства действующего законодательства предприятие оформило постоянное пользование землей без участия органа местного самоуправления.

Справка. В декабре 2020 года скандально известный регистратор Солонковского сельского совета Максим Живко зарегистрировал за ООО "СУАП "Галинвест" право пользования земельным участком. Впоследствии, за день до начала полномасштабного вторжения, регистраторы Глинянского городского совета зарегистрировали право собственности на промышленно-продовольственный торговый центр, что и стало основанием для Львовского городского совета обратиться в суд.

Более того, ранее город предоставил разрешение на строительство временного базара. Однако временные сооружения не подлежат регистрации как капитальные.

На каком этапе сейчас судебные заседания?

Судебные баталии продолжаются до сих пор – городская власть ожидает справедливого решения в пользу общины Львова. Сейчас судебное дело уже идет по второму кругу.

Во время первого "круга" городской совет выиграл Верховный суд, который отменил решение предыдущих инстанций, которые были не в пользу города, и направил дело на новое рассмотрение. Во время него первую инстанцию, к сожалению, город проиграл и подал апелляцию. Следующее заседание должно состояться завтра, 9 марта.

Зубач подчеркнул, что одновременно позиция "Галинвеста" является циничной, она подчеркивает неуважение к общине Львова. Во время последнего судебного заседания представители "Галинвеста" говорили о "несправедливом" отношении к инвесторам.

Обратите внимание! В 2023 году мэр Львова Андрей Садовый заявил, что ситуация вокруг земельного участка – это мародерство и грабеж. Он обратился к Генпрокурору с призывом встать на защиту общины Львова.

Тем временем мэрия подала жалобу в Высший совет правосудия на решение судьи Хозяйственного суда Львовской области Оксаны Долинской. Заместитель городского головы Львова по градостроительству отметил, что юристы горсовета увидели определенные правовые обстоятельства, которые стали основанием для обращения.

Верховный суд является ориентиром для всех судей. И когда он отменяет решение низших инстанций, направляет дело на новое рассмотрение и указывает, что суды не учли, а это игнорируют, то возникает вопрос..,

– подчеркнул Зубач.

Позицию города также подтвердили два профильных министерства – Минагрополитики и Минюст. Заместитель городского головы Львова по градостроительству добавил, что Львов хочет быть городом в цивилизованной европейской стране, где существует закон, мораль, а права общин защищают.

Российский след: что известно о "Галинвест"?