Речь идет о средствах, предусмотренных договором на случай невыполнения условий строительства. Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

Смотрите также Судебная волокита, ложь и псевдоактивисты: почему мусороперерабатывающий завод во Львове до сих пор не работает

Что известно о срыве строительства и суде?

ЛКП "Зеленый город", которое является заказчиком строительства завода, обратилось в польский банк ING Bank Śląski с требованием выплатить банковскую гарантию из-за систематического невыполнения обязательств польской компанией Control Process S.A.

В частности, подрядчик не завершил проектирование, не поставил часть оборудования и отказался выполнять отдельные работы на объекте.

После подачи требования исполнитель работ пытался обжаловать выплату и требовал отозвать обращение в банк. Однако оснований для рассмотрения дела чрезвычайным арбитром в Международной торговой палате в Париже не нашли.

В результате банк согласился с аргументами львовской стороны и перечислил городу 3 миллиона 664 тысяч евро банковской гарантии.

По словам директора ЛКП "Зеленый город" Александра Егорова, переговоры о получении средств продолжались около трех недель. Сейчас деньги уже на счету предприятия, а их использование город планирует согласовывать вместе с партнерами, в частности с Европейским банком реконструкции и развития.

В то же время Львов не отказывается от других юридических механизмов для урегулирования конфликта с подрядчиком. В городской власти отмечают, что в дальнейшем могут использовать другие положения контракта и украинского законодательства для защиты интересов города.

Скандал с этим подрядчиком случается уже не впервые