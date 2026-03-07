Йдеться про кошти, передбачені договором на випадок невиконання умов будівництва. Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Що відомо про зрив будівництва та суд?

ЛКП "Зелене місто", яке є замовником будівництва заводу, звернулося до польського банку ING Bank Śląski з вимогою виплатити банківську гарантію через систематичне невиконання зобов’язань польською компанією Control Process S.A.

Зокрема, підрядник не завершив проєктування, не поставив частину обладнання та відмовився виконувати окремі роботи на об’єкті.

Після подання вимоги виконавець робіт намагався оскаржити виплату та вимагав відкликати звернення до банку. Однак підстав для розгляду справи надзвичайним арбітром у Міжнародній торговій палаті в Парижі не знайшли.

У результаті банк погодився з аргументами львівської сторони та перерахував місту 3 мільйони 664 тисяч євро банківської гарантії.

За словами директора ЛКП "Зелене місто" Олександра Єгорова, перемовини щодо отримання коштів тривали близько трьох тижнів. Наразі гроші вже на рахунку підприємства, а їх використання місто планує узгоджувати разом із партнерами, зокрема з Європейським банком реконструкції та розвитку.

Водночас Львів не відмовляється від інших юридичних механізмів для врегулювання конфлікту з підрядником. У міській владі зазначають, що надалі можуть використовувати інші положення контракту та українського законодавства для захисту інтересів міста.

Скандал з цим підрядником трапляється вже не вперше