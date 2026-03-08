Про це 24 Каналу розповів заступник міського голови Львова з містобудування Любомир Зубач, зазначивши, що незаконне оформлення земельної ділянки і незаконне оформлення права власності на майно – це суть судового процесу. Місто намагається довести очевидні речі, а опоненти максимально відстоювати свою позицію.

Дивіться також Львів отримав майже 4 мільйони євро компенсації через зрив будівництва сміттєпереробного заводу

Як у Львова забрали ділянку в центрі міста?

За словами заступника голови Львові з містобудування, справа "Добробуту" – це чи не найбільша афера, яка відбулась в місті. Історія тягнеться ще з 1990-х років – тоді міська влада уклала угоду з інвесторами для будівництва 5-ти зіркового готелю.

В результаті, було відселення людей з квартир, які були "на заваді" будівництва готелю, але воно так і не почалось. Тим часом львівську громаду, яка мала 55% частки, юридично "викинули" зі спільного підприємства. Хоч тоді місто вклало досить значну кількість майна, власність повністю перейшла до інших учасників товариства.

Це афера – були схеми, які організували без участі громади Львова і міської влади. Адже при тверезому розумі ніхто б від цієї частки не відмовився. На жаль, за всі ці роки ні органи правосуддя, ні органи правопорядку не дали належної оцінки діям,

– сказав він.

Зубач зазначив, що, оскільки готель ніхто не побудував, спільне підприємство мало б відмовитись від цієї ділянки. Однак через недосконалість чинного законодавства підприємство оформило постійне користування землею без участі органу місцевого самоврядування.

Довідка. У грудні 2020 року скандально відомий реєстратор Солонківської сільської ради Максим Живко зареєстрував за ТОВ "СУАП "Галінвест" право користування земельною ділянкою. Згодом, за день до початку повномасштабного вторгнення, реєстратори Глинянської міської ради зареєстрували право власності на промислово-продовольчий торговий центр, що і стало підставою для Львівської міської ради звернутися до суду.

Ба більше, раніше місто надало дозвіл на будівництво тимчасового базару. Однак тимчасові споруди не підлягають реєстрації як капітальні.

На якому етапі зараз судові засідання?

Судові баталії тривають досі – міська влада очікує справедливого рішення на користь громади Львова. Наразі судова справа вже іде по другому колу.

Під час першого "кола" міська рада виграла Верховний суд, який скасував рішення попередніх інстанцій, які були не на користь міста, і скерував справу на новий розгляд. Під час нього першу інстанцію, на жаль, місто програло і подало апеляцію. Наступне засідання має відбутись завтра, 9 березня.

Зубач підкреслив, що водночас позиція "Галінвесту" є цинічною, вона підкреслює неповагу до громади Львова. Під час останнього судового засідання представники "Галінвесту" говорили про "несправедливе" ставлення до інвесторів.

Зверніть увагу! У 2023 році мер Львова Андрій Садовий заявив, що ситуація навколо земельної ділянки – це мародерство та грабіж. Він звернувся до Генпрокурора із закликом стати на захист громади Львова.

Тим часом мерія подала скаргу до Вищої ради правосуддя на рішення судді Господарського суду Львівської області Оксани Долінської. Заступник міського голови Львова з містобудування зауважив, що юристи міськради побачили певні правові обставини, які стали підставою для звернення.

Верховний суд є орієнтиром для всіх суддів. І коли він скасовує рішення нижчих інстанцій, направляє справу на новий розгляд і вказує, що суди не врахували, а це ігнорують, то виникає питання…,

– наголосив Зубач.

Позицію міста також підтвердили два профільні міністерства – Мінагрополітики та Мінюст. Заступник міського голови Львова з містобудування додав, що Львів хоче бути містом у цивілізованій європейській країні, де існує закон, мораль, а права громад захищають.

Російський слід: що відомо про "Галінвест"?