Про це повідомив кореспондент 24 Каналу. Адвокат фірми "Галінвест" Євген Лейко сказав журналістам, що міській раді було відомо зв'язки інвесторів з Москвою, які виникли ще в 90-х роках.

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Яка позиція підприємства

За словами Лейка, кожен мер Львова брав якусь участь у підписанні документів, які стосуються цієї історії.

Ми вважаємо, що підприємство діяло в цих правовідносинах абсолютно законно, має на підтвердження всі документи, які стосуються і земельної ділянки, і будівництва. Відповідно, ми сподіваємося на майбутнє справедливе рішення суду,

– сказав адвокат.

Він також додав, що ділянка ринку "Добробут" належить місту "і завжди йому належала". Про це, за його словами, свідчать записи в Єдиному державному реєстрі.

Довідково. ТОВ "Спільне українсько-австрійське підприємство "Галінвест" належить австрійській компанії, кінцевим бенефіціаром якого є львів'янин Валерій Холодило.

Садовий вимагає право власності для міста

Все, що починається в Москві – це є великою аферою. Як почалося створення цього підприємства в Москві, так і триває до сьогоднішнього дня. Тому що так виглядає, ніби вони хотіли з самого початку пограбувати громаду. Наразі так виглядає, що ці всі афери тривали системно і планомірно, тому місто втратило активи,

– стверджує мер Львова Андрій Садовий.

Він додав, що наразі єдиний актив, який є у міста – це земельна ділянка, яка зареєстрована з порушеннями всіх процедур. Крім того, за словами мера, майно, яке належить Галінвест вартує понад 500 мільйонів гривень.

"І я вимагаю, щоби місто отримало право на це все, бо це належить громаді міста…Люди, які були при владі в 90-х роках, системно дурили і вони продовжують це робити і зараз. Єдиний захист – це максимальна публічність і відкритість", – наголосив Садовий.

Очільник міста попередив, що у цій справі мовиться про серйозний актив, тому треба унеможливити будь-які корупційні дії.

"Цей безлад, який там є, треба припиняти однозначно", – констатував мер.

Що відомо про справу ринку "Добробут"