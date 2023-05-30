Про це повідомив кореспондент 24 Каналу. Адвокат фірми "Галінвест" Євген Лейко сказав журналістам, що міській раді було відомо зв'язки інвесторів з Москвою, які виникли ще в 90-х роках.
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Яка позиція підприємства
За словами Лейка, кожен мер Львова брав якусь участь у підписанні документів, які стосуються цієї історії.
Ми вважаємо, що підприємство діяло в цих правовідносинах абсолютно законно, має на підтвердження всі документи, які стосуються і земельної ділянки, і будівництва. Відповідно, ми сподіваємося на майбутнє справедливе рішення суду,
– сказав адвокат.
Він також додав, що ділянка ринку "Добробут" належить місту "і завжди йому належала". Про це, за його словами, свідчать записи в Єдиному державному реєстрі.
Садовий вимагає право власності для міста
Все, що починається в Москві – це є великою аферою. Як почалося створення цього підприємства в Москві, так і триває до сьогоднішнього дня. Тому що так виглядає, ніби вони хотіли з самого початку пограбувати громаду. Наразі так виглядає, що ці всі афери тривали системно і планомірно, тому місто втратило активи,
– стверджує мер Львова Андрій Садовий.
Він додав, що наразі єдиний актив, який є у міста – це земельна ділянка, яка зареєстрована з порушеннями всіх процедур. Крім того, за словами мера, майно, яке належить Галінвест вартує понад 500 мільйонів гривень.
"І я вимагаю, щоби місто отримало право на це все, бо це належить громаді міста…Люди, які були при владі в 90-х роках, системно дурили і вони продовжують це робити і зараз. Єдиний захист – це максимальна публічність і відкритість", – наголосив Садовий.
Очільник міста попередив, що у цій справі мовиться про серйозний актив, тому треба унеможливити будь-які корупційні дії.
"Цей безлад, який там є, треба припиняти однозначно", – констатував мер.
Що відомо про справу ринку "Добробут"
- 30 років тому на території теперішнього ринку "Добробут" планували збудувати 5-поверховий готель "Золотий лев" з автостоянкою. Тоді міська рада спільно з українсько-австрійською фірмою заснувала ТОВ "Галінвест".
- Через кризу будівництво зупинилось на рівні фундаменту. А на його місці облаштували тимчасовий ринок "Добробут", що мав працювати, допоки інвестор не відновить будівництво готелю. Та торгівля затягнулась на чверть століття.
- Згодом міську раду виключили з переліку засновників. А нещодавно "Галінвест" зареєструвало право користування ділянкою та право власності на промислово-продовольчий торговий центр, якого не існує, що і стало підставою для Львівської міської ради звернутися до суду.
- Мер Львова наголосив, що громаду міста хочуть обікрасти орієнтовно на 500 мільйонів гривень. Він пояснив, що фірма "Галінвест", яка зареєстрована у Москві, ще на початку незалежності обманула міську владу.