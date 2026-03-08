Відео з підготовкою до трюку зняли очевидці на одному з паркінгів. На кадрах видно, як хлопця фіксують скотчем на даху авто, після чого машина виїжджає на дорогу. Про це пише Zaxid.net.

Дивіться також Під час акції жінок невідомі кинули у натовп похоронний вінок, виникли сутички з поліцією

Що відомо про ДТП з блогером Квертиковим?

Авто з примотаним чоловіком вирушає у дорогу: відео, яке опублікували у мережі тредс під нікнеймом Ket Sahaidachna

Сам блогер також опублікував ролик у соцмережах: на ньому видно, що автомобіль розганяється зі швидкістю 128 кілометрів за годину, а чоловік на даху заглядає в салон через відкритий люк.

Блогер керує авто із людиною на даху: дивіться відео з інстаграму qwertyk0v

Згодом блогер показав у мережі фото вже розбитого автомобіля. Чи перебувала людина на даху під час аварії – невідомо.

Блогер показав своє авто після ДТП під російську музику: дивіться відео

За даними поліції, ДТП сталася близько 21:30 на трасі Львів – Пустомит– Меденичі в селі Сокільники. Водій Mercedes-Benz E 63 AMG під час дрифтування не впорався з керуванням і врізався у відбійник біля автозаправки.

Унаслідок аварії ніхто не постраждав. На 21-річного кермувальника склали протокол за порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження майна. Йому загрожує штраф або позбавлення водійських прав на строк від шести місяців до року.

Який вигляд має авто після ДТП / Фото поліція

Довідка: У ДТП після дивної "розваги" потрапив львівський блогер з ніком Квертиков. Він активно веде акаунти у TikTok та Instagram, де на нього підписалися понад 73 тисяч людей. У нього також є канал на YouTube з близько 29,7 тисячами підписників. У соцмережах він часто публікує відео з російською музикою та озвучкою.

