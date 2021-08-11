В аэропорту "Львов" будут вакцинировать не только пассажиров: фото

В Международном аэропорту "Львов" недавно заработал пункт вакцинации от коронавируса. Сначала там прививали пассажиров, однако сейчас дозу вакцины могут получить все желающие.

В аэропорту вакцинируют препаратами Pfizer и CoronaVac. Чтобы получить прививку нужно предварительно зарегистрироваться.

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В аэропорту "Львов" вакцинируют не только пассажиров

Директор львовского международного аэропорта имени Даниила Галицкого Татьяна Романовская рассказала, что сейчас в центре вакцинации в аэропорту прививают 10 – 15 человек в сутки. Его обустроили для пассажиров, которые хотят провакцинироваться от коронавируса.

Других лиц принимают в небольшом количестве во время отлетов и прилетов – по списку по предварительной регистрации. Сейчас согласовываем лучшее время для вакцинации всех желающих,

– отметила Романовская.

Также в аэропорту можно сделать тест на коронавирус. Пункт тестирования расположен непосредственно в зоне прилета, до прохождения паспортного контроля.

"Пункты работают круглосуточно. Тестирование проходят только пассажиры, прилетающие регулярными рейсами – Стамбул, Варшава, Лондон и т.д.", – добавила директор аэропорта.

Смотрите фото из центра вакцинации в аэропорту / Фото Международный аэропорт "Львов"

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Человека с положительным тестом помещают в изолятор

Эксперт департамента здравоохранения Львовской ОГА по эпидемиологии и вакцинопрофилактики Наталья Иванченко-Тимко рассказала, что, если у пассажира обнаруживают коронавирус, то его помещают в изолятор аэропорта.

"Пограничники принимают решение, может ли такой человек пересечь границу, затем вызывается бригада Львовского центра медицины катастроф, которая сопровождает человека на место наблюдения", – отметила эпидемиолог.

После осмотра врач решает, нужно ли человека госпитализировать, или он может остаться на изоляции.