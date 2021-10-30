Аншлаг в центрах вакцинации Львова: когда прививаться, чтобы не попасть в большую очередь

В центрах вакцинации Львова наблюдали настоящие аншлаги. Сотни людей могли ожидать в торговых центрах, чтобы привиться против коронавируса.

Кое-кто стоял за дозой лекарств, потому что наконец решился иммунизироваться. Однако большинство – из-за новых ограничений, которые начали вводить в компаниях, на предприятиях и в заведениях питания.

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Однако пока в точках вакцинации желающих сделать укол чуть меньше, отметили журналисты. Кому-то может повезти – вакцинироваться получится без очереди, а кому-то придется подождать и несколько часов.

Что влияет на очереди на вакцинацию

В то же время есть даже самое удобное время для того, чтобы не попасть в очередь. После почти недельного периода ажиотажа во львовских центрах массовой вакцинации наступило относительное затишье.

Вакцинируются люди за 10 – 15 минут без длительного ожидания в очереди. Однако предварительно записаться все же трудновато.

Люди говорят, что записи – на неделю вперед, но также есть те, которые приходят в живую очередь,

– рассказала координатор от 6-й городской поликлиники Ульяна.

Если это выходные – то очередь утром. Однако в воскресенье, из-за посещения церкви местными, очереди на вакцинацию могут образоваться наоборот – после обеда. В то же время в течение прошлой недели на количество желающих привиться не влияли даже выходные.

В центрах вакцинации будет многолюдно

Хоть многие вакцинируются из-за необходимости сертификата на работе, также есть желающие, которые только сейчас решились на профилактические уколы. Некоторые львовяне рассказали, что долго решались и убедились, что эффективнее всего вакцинироваться именно в соответствующий период.

Медики прогнозируют, что сейчас в центрах вакцинации будет еще многолюдно – ведь обязали во все общественные места иметь документы о прививках.

Как не попасть в очередь на вакцинацию: смотрите видео

В то же время в одной из городских поликлиник в спальном районе города людей больше. Ожидать приходится дольше. Вакцинацию медики проводят в две смены – до 20:00.

Мы начали увеличивать вакцинацию вдвое. На прошлой неделе до 20:00 работало два пункта – было 400 – 450 прививок на сутки,

– рассказала Светлана Степко, исполняющая обязанности заместителя главного врача 5-й городской поликлиники.

В поликлинике можно увидеть больше людей старшего возраста, а в пунктах прививок в торговом центре ситуация другая. В то же время некоторые львовяне согласились на профилактический укол лишь потому, что надо ехать за границу, куда без вакцинации не пускают.

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У кого-то решение привиться спонтанное, а у кого-то взвешенное. Некоторые это делают только из-за новых ограничений. В то же время пока лучшего способа защититься и избежать тяжелых последствий коронавируса человечество не изобрело.