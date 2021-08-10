Во Львове произошла авария на высоковольтной линии: электротранспорт не курсирует

Во Львове вышли из строя 2 кабельные линии, которые питают депо на улице Городоцкой. Поэтому сейчас электротранспорт не курсирует.

Специалисты пытаются ликвидировать аварию. Ориентировочно это будет происходить до обеда.

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Электротранспорт временно не курсирует

Ремонтные бригады Львовэлектротранса обнаружили повреждения кабельных линий в депо на улице Городоцкой. Исполняющий обязанности директора ЛКП Владимир Кузнецов рассказал, что из строя вышли 2 кабельные линии – одна сломалась 9 августа, а другая – в 4:25 10 августа.

Обесточены тяговые подстанции №3 и №7, которые питают трамвайное депо по улице Городоцкой и троллейбусные маршруты №22 и №32. Сейчас работает электролаборатория, найдем повреждения,

– добавил чиновник.

На место направили ремонтные бригады. Сейчас они раскапывают кабельные линии, чтобы как можно быстрее их отремонтировать.

"Надеемся, что к обеду восстановим хотя бы одну кабельную линию", – отметил Кузнецов.

По словам заместителя городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ирины Маруняк, ремонтники работают вручную, поэтому на ликвидацию нужно больше времени.

"Работаем вручную, не привлекая технику, потому что это кабели, важно их не повредить. Поэтому, вероятно, ликвидация аварии продлится до обеда", – добавила чиновница.

Львовэлектротранс извиняется за временные неудобства.