Авто снесло столб и вылетело на колею около Львова: есть пострадавший – видео с места

В Брюховичах под Львовом 19 августа автомобиль снес столб, вылетел в пропасть и остановился на пути. В аварии пострадал пассажир автомобиля.

В каком он состоянии, пока неизвестно. На фото с места видно, что у автомобиля поврежден практически весь корпус.

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В частности, выбиты некоторые боковые окна. Также проломаны лобовое и заднее стекло. Кроме этого разбились большинство фар и примялась часть крыши. Поэтому можно предположить, что машина начала кувыркаться.

Также очевидцы сфотографировали бетонный столб, на котором был светофор. Его во время ДТП полностью снесли.

Автомобиль, который слетел с дороги под Львовом / фото varta1

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