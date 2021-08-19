Авто снесло столб и вылетело на колею около Львова: есть пострадавший – видео с места

19 августа 2021 , 20:38
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В Брюховичах под Львовом 19 августа автомобиль снес столб, вылетел в пропасть и остановился на пути. В аварии пострадал пассажир автомобиля.

В каком он состоянии, пока неизвестно. На фото с места видно, что у автомобиля поврежден практически весь корпус.

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Место, где легковушка вылетела на колею: смотрите видео varta1

Мог перевернуться

В частности, выбиты некоторые боковые окна. Также проломаны лобовое и заднее стекло. Кроме этого разбились большинство фар и примялась часть крыши. Поэтому можно предположить, что машина начала кувыркаться.

Также очевидцы сфотографировали бетонный столб, на котором был светофор. Его во время ДТП полностью снесли.

Автомобиль, который слетел с дороги под Львовом / фото varta1

Последние громкие ДТП

  • В Харькове оторвалась кабина грузовика, который в этот момент двигался. Автомобиль стал неуправляемым и врезался в легковушку ВАЗ. Водителя грузовика пришлось доставать спасателям. 19 августа сообщили, что он погиб от полученных травм.
  • В Одесской области 18 августа столкнулись авто Opel и Peugeot. В ДТП Opel буквально разорвало пополам. В аварии пострадал 15-летний подросток, которого госпитализировали.
  • На улице в Черкассах 17 августа произошло смертельное ДТП. Впоследствии выяснили, что ее вызвал пьяный водитель. Там погибла девушка, а еще 6 человек получили травмы.
Автор: Олександр Марчак