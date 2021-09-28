Бабье лето продолжается: прогноз погоды на Львовщине на 29 сентября – 2 октября

По прогнозам синоптиков, с 29 сентября по 2 октября на Львовщине будет достаточно тепло. Столбики термометров местами будут подниматься до 18 градусов выше нуля.

Существенных осадков на Львовщине также не будет. Лишь 30 сентября вероятен небольшой дождь.

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Прогноз погоды на 29 сентября – 2 октября

В среду, 29 сентября, погоду на Львовщине будет определять юго-западная периферия антициклона над Европейской территорией России. В области будет облачно с прояснениями. Осадков не прогнозируют.

Ночью и утром Львовскую область окутает слабый туман видимостью 500 – 1000 метров. Ветер – юго-восточный, 9 – 14 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от 4 до 6 градусов тепла, а днем ​​- от 13 до 15 градусов выше нуля.



Прогноз погоды на 29 сентября / Данные Укргидрометцентра

В четверг, 30 сентября, на Львовщине также будет облачно с прояснениями. Ночью осадков не прогнозируют, однако днем, вероятно, пойдет небольшой дождь.

Ветер – юго-восточный, 5 – 10 метров в секунду. Температура ночью составит 5 – 7 градусов выше нуля, а днем – 15 – 17 градусов тепла.



Прогноз погоды на 30 сентября / Данные Укргидрометцентра

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В пятницу, 1 октября, как и во все предыдущие дни, в области будет облачно с прояснениями. В течение дня осадков не ожидается, однако ночью возможен небольшой дождь.

Ветер – южный, 5 – 10 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от 5 до 7 градусов тепла, а днем – от 15 до 17 градусов выше нуля.



Прогноз погоды на 1 октября / Данные Укргидрометцентра

В субботу, 2 октября, в области будет солнечно. В течение суток осадков не прогнозируют. Ветер – южный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью 3 – 5 градусов выше нуля, а днем – 16 – 18 градусов тепла.



Прогноз погоды на 2 октября / Данные Укргидрометцентра