"Бандера-смузи": Садовый призвал львовян делать коктейли Молотова

Андрей Садовый обратился к львовянам с призывом к готовности давать врагу отпор. Коктейли Молотова мэр Львова символически назвал "Бандера-смузи".

У коктейлей Молотова новое название

Самодельную взрывчатку львовяне переименовали в "Бандера-полосу". Ведь именно Степана Бандеру россияне всегда считают злейшим врагом.

Важно Как сделать коктейль молотовая: дадим отпор врагу

Кто имеет оружие – оно должно быть готово. Кто не имеет оружия – коктейли Молотова. В интернете очень много информации, как их сделать. Мы их называем "Бандера-смузи",

– сказал городской голова.

Смотрите видеообращение Андрея Садового:

Мэр также рассказал, что во Львове начинают работать патрули. Совместно с силами территориальной обороны и полицией в этот процесс привлекают и общественность. В то же время на въездах и выездах во Львов работают блокпосты.