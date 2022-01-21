Бешеный ветер и метели: во Львове объявили штормовое предупреждение

Синоптики прогнозируют, что 22 января во Львове будут порывы штормового ветра и метели. Поэтому в городе объявили штормовое предупреждение.

Дороги Львова укроет гололедица. Поэтому водителей просят быть внимательными во время движения.

К теме В Украине – снег, солнце и мороз: прогноз погоды на 22 января

Во Львове объявили штормовое предупреждение

Во Львове 22 января прогнозируют порывы северо-западного ветра со скоростью 15 – 20 метров в секунду. Кроме этого, днем ожидают метели. Поэтому синоптики Львовского гидрометцентра объявили штормовое предупреждение.

Во Львовской мэрии призвали горожан учитывать прогноз погоды. Во время непогоды не стоит ходить под раскидистыми деревьями, рекламными щитами, линиями электропередач и антеннами. Ведь порывы ветра могут их повредить.

Всех водителей просят выбирать умеренную скорость, соблюдать безопасную дистанцию между автомобилями и включать фары. В свою очередь, пешеходам необходимо надеть обувь с нескользкими подошвами и переходить дорогу только в предназначенных для этого местах.

В случае возникновения любых непредвиденных ситуаций следует звонить на Горячую линию города по короткому номеру 1580.



Что делать водителям во время гололеда / Инфографика 24 канала

Интересно Дерево упало на женщину, ряд домов обесточены: непогода подняла много бед на Львовщине

Прогноз погоды на 22 января

Во Львовском Гидрометцентре рассказали, что 22 января погоду в области будет определять прохождение атмосферных фронтов от циклона с центром над Европейской территорией России. На Львовщине будет облачно.

Временами будет идти снег. Вероятно ухудшение видимости во время осадков. Дороги покроет гололедица. Ветер – северо-западный, 9 – 14 метров в секунду. В течение дня ожидают порывы со скоростью 15 – 20 метров в секунду, а местами – метели.

Температура ночью будет колебаться от 5 до 7 градусов мороза, а днем – от 1 до 3 градусов ниже нуля.



Прогноз погоды на 22 января / данные Гидрометцентра

Полезно – что делать, когда машина застряла в снегу: смотрите видео