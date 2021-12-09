Безумная гололедица и туман: синоптики объявили во Львове штормовое предупреждение

По прогнозам синоптиков во Львове 10 декабря будет гололедица и густой туман. Поэтому в городе объявили штормовое предупреждение.

Кроме этого, во Львове целый день будет идти снег. Также, вероятно, будет дождь.

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Во Львове объявили штормовое предупреждение

По прогнозам синоптиков Львовского гидрометцентра, 10 декабря дороги Львова укроет гололедица. Кроме этого, ночью и в первой половине дня город окутает густой туман видимостью 200 – 500 метров. Поэтому во Львове объявили штормовое предупреждение. Водителей и пешеходов призывают быть осмотрительными и учитывать прогноз погоды.

В горсовете отметили, что все коммунальные предприятия, занятые в уборке улично-дорожной сети, с 20 ноября перевели в режим круглосуточного дежурства. В частности, речь идет о снегоуборочной технике, которая посыпает противогололедными средствами магистральные улицы города, подъемы и мосты.

В случае возникновения каких-либо непредвиденных ситуаций, львовян просят звонить на "горячую линию города" по короткому номеру 1580.

Что делать водителям во время гололеда / инфографика 24 канала

Прогноз погоды на Львовщине на 10 декабря

Синоптики рассказали, что 10 декабря погоду на Львовщине будет определять теплый сектор циклонической депрессии над Средиземным морем. В области будет облачно с прояснениями.

Ночью существенных осадков не будет. Однако днем будут падать дождь и мокрый снег. Также ожидают налипания мокрого снега. Ночью и в первой половине дня область местами окутают туман и гололедица. Уровень опасности-желтый.

Ветер – юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от 2 до 4 градусов мороза, а днем – от 0 до 2 градусов тепла.

Прогноз погоды на 10 декабря / Данные Укргидрометцентра

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