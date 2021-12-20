Более 14 миллиардов гривен: во Львове утвердили бюджет на 2022 год

На сессии Львовского горсовета 20 декабря был принят бюджет города на 2022 год. Он составит более 14 миллиардов гривен.

В городе увеличат финансирование детсадов. Для этого в бюджете заложили дополнительные 100 миллионов гривен.

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Во Львове утвердили бюджет на 2022 год

Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что 20 декабря городской совет принял бюджет на 2022 год. Общая сумма составляет более 14 миллиардов гривен. Деньги разделили на 2 отдельные части – общий фонд и бюджет развития.

Денежные средства общего фонда используются на все, что касается содержания нашей общины: уборка, текущий ремонт, финансирование школ, садов, инклюзивно-ресурсных центров, кружков, льготы и социальная защита,

– заметил мэр.

По словам Садового, в бюджете заложили дополнительные 100 миллионов гривен на зарплаты работников детсадов города.

"Из бюджета развития финансируются капитальные ремонты, строительство, закупка дорогостоящего оборудования и Общественный бюджет. К нему мы вернемся в четверг. Это если коротко, чтобы понимать, что все это означает и в чем разница между этими двумя фондами", – объяснил мэр.

Также Садовый отметил, что увеличение расходов для детских садов объединило весь депутатский корпус.

"Будем пропорционально делать все возможное, чтобы поднять оплату труда нашим работникам. Конечно, этот вопрос должен касаться всех образовательных работников, поэтому, думаю, что наше украинское правительство сможет выполнить те обещания, которые раньше были предоставлены", – добавил мэр.

По словам городского глввы, во Львове пристутствует системный и планомерный рост средств в гуманитарном блоке.



Бюджет Львова на 2022 год – более 14 миллиардов гривен / Фото Андрея Садового

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На что направят бюджетные деньги

По информации ZAXID.NET, на образование в 2022 году из львовского бюджета планируют выделить 2,8 миллиарда гривен, на профтехобразование – 499,7 миллиона гривен. На зарплаты работникам детских садов города будет направлено 100 миллионов гривен.

На медицину потратят 255,4 миллионов гривен. Они пойдут на оплату коммунальных услуг в медучреждениях и на выполнение городских программ. Остальные расходы, в том числе зарплаты медиков, финансирует Национальная служба здоровья Украины.

На соцзащиту планируют выделить 455,7 миллионов гривен. Деньги будут направлены на различные городские программы и выплаты для льготников. На культуру (зарплаты и содержание театров, музеев и библиотек) заложили 270,8 миллионов гривен.

На развитие спорта запланировали потратить 166,5 миллионов гривен. Деньги направят на содержание спортивных школ, выплату зарплаты, премии спортсменам и тренерам и на проведение спортивных мероприятий в городе.

На зарплаты работникам исполнительных органов Львовского горсовета было выделено 830,3 миллиона гривен. В то же время депутаты установили лимиты на премии для должностных лиц: премия мэра и его заместителей не должна превышать 200%, а остальные работники ЛГС – 300% должностного оклада. Кроме того, в бюджете на 2022 год установили лимит заимствований (общую сумму кредитов в следующем году) – более 1 миллиарда гривен.

В ходе обсуждения проекта бюджета депутаты внесли в документ некоторые изменения. В частности, они сократили сумму на компенсацию перевозки льготников в общественном транспорте с 309 миллионов гривен до 26,6 миллионов. То есть деньги предусмотрели всего на месяц. Разницу между суммами заложили в бюджетную ленту других программ и мер. Также народные избранники сократили финансирование введения электронного билета с 399 миллионов гривен до 1 миллиона.

Текст сообщения Андрея Садового:

Сегодня городской совет принял бюджет на 2022 год. Общая сумма – чуть больше 14 миллиардов гривен. Она состоит из двух частей: общий фонд и бюджет развития.

Денежные средства общего фонда используются на все, что касается содержания нашей общины: уборка, текущий ремонт, финансирование школ, садов, инклюзивно-ресурсных центров, кружков, льготы и социальная защита.

Хорошие новости для работников детских садов. В бюджете заложено +100 миллионов гривен на зарплаты для работников. Из бюджета развития финансируются капитальные ремонты, строительство, закупка дорогостоящего оборудования и Общественный бюджет. К нему мы вернемся в четверг. Это если коротко, чтобы понимать, что все это означает и в чем разница между этими двумя фондами.

Спасибо всем за работу и внимание! Верю, что все наши дискуссии будут направлены исключительно на качественное развитие нашего города и общины.