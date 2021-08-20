Более 23 тысяч долларов за документы на строительство: во Львове задержали экс-работницу ГАСИ

Во Львове сотрудники ГБР задержали на взятке бывшую сотрудницу департамента ГАСИ в Львовской области. По данным следствия, она требовала более 23 тысяч долларов за документы на строительство.

Сейчас правоохранители проводят расследование. Вскоре задержанной сообщат о подозрении.

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Экс-сотрудницу ГАСИ поймали на взятке

По данным следствия, экс-работница ГАСИ требовала от представителя двух застройщиков 23,69 тысячи долларов.

Эти деньги она должна была передать должностным лицам ГАСИ.

За взятку представителю застройщиков обещали зарегистрировать декларации о готовности объекта к эксплуатации и уведомления о начале выполнения строительных работ.

Женщину задержали после получения части взятки – 20 тысяч долларов.

Смотрите фото задержания экс-работницы ГАСИ / Фото Львовской облпрокуратуры

Задержанной грозит тюрьма

Правоохранители открыли уголовное производство за "вымогательство и получение неправомерной выгоды". Если вину задержанной докажут в суде, ей грозит от 5 до 10 лет в тюрьме с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет. Также у нее могут конфисковать имущество.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Вскоре женщине сообщат о подозрении и изберут меру пресечения. Следователи ГБР устанавливают личности должностных лиц, которые также были причастны к преступлению.

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