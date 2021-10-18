Более 30 улиц во Львове и Винниках 18 октября будут без света

18 октября 2021 , 14:06
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Источник:

Горячая линия Львовоблэнерго

Специалисты Львовоблэнерго продолжают ремонтировать электросети. 18 октября во Львове и Винниках более 30 улиц временно останутся без света.

Причина отключения света – проведение ремонтных работ. Электроснабжение планируют восстановить к 17: 00.

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Где во Львове не будет света с 8:00 до 17: 00

  • улица Чупринки – дома № 47, 51, 53, 55, 58 – 70 (парные);
  • улица Жуковского – дома № 2 – 11;
  • улица Антоновича – дома № 28 – 64;
  • улица Героев УПА – дома № 28 – 38;
  • улица Саряна – все дома;
  • улица Чупринки – дома № 101, 103, 114, 114а, 128;
  • улица Санитарная – все дома;
  • улица Лечебная – все дома;
  • улица Храбрых – все дома;
  • улица Кульпарковская – дома № 134 – 150;
  • улица Листовая – все дома;
  • улица Кондукторская – дома № 2 – 28;
  • улица Городоцкая – дома № 215 – 223.

Где во Львове не будет света с 8:00 до 16: 00

  • улица Ефремова – дома № 68, 72, 75, 79;
  • улица Апрельская – все дома;
  • улица Чупринки – дома № 84, 98 – 106 (четные);
  • улица Конотопская – все дома;
  • улица Мельника – дом № 20.

Где во Львове не будет света с 9:30 до 17: 00

  • улица Симоненко – дома № 4 – 10;
  • улица Владимира Великого – дома № 13а (детский сад), 15, 17, 19;
  • улица Рубчака – дома № 8 (школа), 10, 11 (ФЛП Андрусяк), 12, 14;
  • улица Голубца – дома № 11 – 47, 2 – 62;
  • улица Боровиковского – все дома;
  • улица Грибова – все дома;
  • улица Яровая – все дома;
  • улица Самойленко, дом № 38;
  • улица Петрушевича – все дома;
  • улица Театральная, дом № 22;
  • улица Армянская – дома № 2 – 8, 1 – 7;
  • улица Краковская – дома № 3 – 7, 10 – 26;
  • улица Театральная – дома № 24 – 26, 23;
  • проспект Свободы – дом № 26.

Где в Винниках не будет света с 8:00 до 17: 00

  • улица Наливайко – все дома;
  • улица Лермонтова – все дома;
  • улица Кривоноса – все дома;
  • улица Зализняка – все дома;
  • улица Сагайдачного – дома № 2 – 14, 1 – 21.
Заметьте! Чтобы заранее узнавать информацию о плановых ремонтных работах, аварийных отключениях света и подавать показатели электросчетчика, следует зарегистрироваться в сервисах Львовоблэнерго в телеграмме и вайбере. О времени восстановления электроснабжения можно посмотреть на сайте компании в вебчате и в разделе " Почему нет света".
Автор: Ольга Котів