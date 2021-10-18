Более 30 улиц во Львове и Винниках 18 октября будут без света
18 октября 2021 , 14:06Читати новину українською
Источник:Горячая линия Львовоблэнерго
Специалисты Львовоблэнерго продолжают ремонтировать электросети. 18 октября во Львове и Винниках более 30 улиц временно останутся без света.
Причина отключения света – проведение ремонтных работ. Электроснабжение планируют восстановить к 17: 00.
Актуально Во Львове начали действовать усиленные карантинные ограничения
Где во Львове не будет света с 8:00 до 17: 00
- улица Чупринки – дома № 47, 51, 53, 55, 58 – 70 (парные);
- улица Жуковского – дома № 2 – 11;
- улица Антоновича – дома № 28 – 64;
- улица Героев УПА – дома № 28 – 38;
- улица Саряна – все дома;
- улица Чупринки – дома № 101, 103, 114, 114а, 128;
- улица Санитарная – все дома;
- улица Лечебная – все дома;
- улица Храбрых – все дома;
- улица Кульпарковская – дома № 134 – 150;
- улица Листовая – все дома;
- улица Кондукторская – дома № 2 – 28;
- улица Городоцкая – дома № 215 – 223.
Где во Львове не будет света с 8:00 до 16: 00
- улица Ефремова – дома № 68, 72, 75, 79;
- улица Апрельская – все дома;
- улица Чупринки – дома № 84, 98 – 106 (четные);
- улица Конотопская – все дома;
- улица Мельника – дом № 20.
Где во Львове не будет света с 9:30 до 17: 00
- улица Симоненко – дома № 4 – 10;
- улица Владимира Великого – дома № 13а (детский сад), 15, 17, 19;
- улица Рубчака – дома № 8 (школа), 10, 11 (ФЛП Андрусяк), 12, 14;
- улица Голубца – дома № 11 – 47, 2 – 62;
- улица Боровиковского – все дома;
- улица Грибова – все дома;
- улица Яровая – все дома;
- улица Самойленко, дом № 38;
- улица Петрушевича – все дома;
- улица Театральная, дом № 22;
- улица Армянская – дома № 2 – 8, 1 – 7;
- улица Краковская – дома № 3 – 7, 10 – 26;
- улица Театральная – дома № 24 – 26, 23;
- проспект Свободы – дом № 26.
Где в Винниках не будет света с 8:00 до 17: 00
- улица Наливайко – все дома;
- улица Лермонтова – все дома;
- улица Кривоноса – все дома;
- улица Зализняка – все дома;
- улица Сагайдачного – дома № 2 – 14, 1 – 21.